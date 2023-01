Oberberg – Es ist ein bisschen wie die „Sendung mit der Maus“, nur hausgemacht und live. Der junge Mann vor der Kamera ist ganz locker. „Ich bin der Nils“, stellt er sich vor. Dass er einmal als Influencer tätig sein würde, war nicht absehbar, als Nils Barthel seine Lehre bei der Firma Kampf absolviert hat. An diesem Tag wirbt er für die Ausbildung zum Mechatroniker, indem er die Funktionsweise einer Folienschneid- und Wickelmaschine erläutert, die sein Arbeitgeber in Wiehl-Mühlen entwickelt hat.

OBKarriere findet erstmals digital statt

Die Studien- und Berufsorientierungsmesse „OBKarriere“ hat am Samstag erstmals nicht in der Gummersbacher Halle 32, sondern im Internet stattgefunden. Statt an Messeständen trafen sich die Schüler am Bildschirm mit Vertretern der oberbergischen Ausbildungsbetriebe von Polizei bis Pflegedienst, von Hotel bis Hochschule. Nach der Begrüßung im Forum entließ Moderator Thomas Langenbach die Gäste in die „Breakout-Rooms“ der einzelnen Firmen und Institutionen.



Dort ging es zügig zur Sache, nach einer halben Stunde war automatisch Schluss. Jugendliche, die sich noch nicht die Haare gekämmt hatten, durften die Kamera ausgeschaltet lassen. Schüchterne Naturen konnten ihre Fragen über die schriftliche Chatfunktion einreichen. Und besonders Wissbegierige bekamen mehr Stoff, indem sie auf Zusatzangebote der Firmen im digitalen Rahmenprogramm zugriffen.

Szene aus dem Ausbildungsvideo von Kampf Schneid- und Wickeltechnik Copyright: Thies (Screenshot)

Schon die Infovideos, die über das Internetportal abgerufen werden können, wurden meist von den Azubis produziert. Auch bei den Zoom-Meetings am eigentlichen Messetag kamen viele Berufsanfänger zu Wort. Besonders die Industriefirmen setzten auf die authentische Überzeugungskraft, die von den eigenen Auszubildenden ausgeht. Nach dem Motto: Wenn ein gechillter Typ seinen Job liket, muss was dran sein.

Digitales Angebot soll bleiben

Auch wenn die Messe im kommenden Jahr wieder in Präsenz stattfinden kann, soll das digitale Angebot erhalten bleiben. Die Organisatoren von der Wirtschaftsförderung des Kreises und viele Ausbilder setzen große Hoffnungen in das Format – obwohl die Resonanz bei der Premiere noch etwas zaghaft war. So hat es Josef Stinner, Ausbildungsleiter bei der Firma Kampf, empfunden, und erklärt es sich als Nachwirkung des Homeschoolings: „Die Schüler sind einfach satt und möchten Präsenz erleben. Unsere Praktika im Betrieb sind sehr beliebt, wir können gar nicht alle Bewerber aufnehmen.“



Berufsanfänger mit Reichweite: In überwiegend selbstproduzierten Videos stellen Auszubildende Lehrberufe vor. Copyright: Thies (Screenshot)

Christian Schlößer vom Waldbröler Heizelemente-Hersteller GC-heat zeigt sich mit Blick auf das sommerliche Wetter ebenfalls verständnisvoll. Er glaubt, dass sich das Online-Angebot durchsetzen wird: „Es ist eine tolle Chance für den Austausch. Und die Eintrittsbarriere ist viel niedriger als bei der Messe in Gummersbach. Die Schüler sind ja ohnehin ständig online.“ Yana Janning, Ausbildungsleiterin der Volksbank Oberberg nennt die Teilnehmerzahl mehr „so semi“, will an der Plattform aber auf jeden Fall festhalten: „Der Kreis hat sich echt Mühe gegeben. Zumindest parallel zu den Präsenzangeboten sollte es weitergehen.“

Auf der Messe in Gummersbach kann man so voluminöse Maschinen, wie sie Kampf in Mühlen baut, nicht präsentieren. Auch wenn es manchmal wackelte, eröffnete die Online-Konferenztechnik ganz neue Möglichkeiten. Uwe Cujaj, Leiter der Wirtschaftsförderung des Kreises, zieht denn auch eine positive Bilanz für das Experiment. „Wir hatten eine dreistellige Teilnehmerzahl. Das ist in Ordnung für ein Pilotprojekt, das wir ganz allein aus dem Boden gestampft haben.“ Die Plattform soll als lebendiges System weiterentwickelt werden. So könne man Unternehmenssprechstunden und Thementage zu bestimmten Berufsfeldern anbieten, sagt Cujaj: „Wir haben schon 1000 neue Ideen.“

Wer die Online-Messe verpasst hat, findet auch weiterhin viele Videos und andere Informationen über oberbergische Firmen und Ausbildungswege unter obkarriere.de.