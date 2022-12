Oberberg – Im letzten Spiel der Landesligasaison trennen sich die Fußballer des SSV Nümbrecht, trotz einer Reihe von guten Chancen, vom FV Wiehl mit einem 1:1-Unentschieden. Nur rund 300 Zuschauer verfolgten das Derby.

SSV Nümbrecht – FV Wiehl 1:1 (1:0). Sechs Jahre Landesliga und noch immer kein Sieg gegen den Lokalkonkurrenten. SSV-Trainer Torsten Reisewitz nahm es gelassen. „Es ging mir heute gar nicht darum, ein Derby zu gewinnen. Ich hätte mich nur gefreut, wenn sich die Mannschaft nach den guten Leistungen in den vergangenen Wochen auch mal belohnt. Aber das Spiel war ein Spiegelbild unserer Saison“, erklärte er. Wie so oft brachte eine Standardsituation den Nümbrechtern einen zählbaren Erfolg. Niklas Clemens versenkte einen direkten Freistoß unter Beteiligung des Innenpfostens zur Führung (20.). Zuvor hatte Yuto Morioka bereits bei einem fulminanten Lattentreffer das 1:0 auf dem Fuß (14.).

Auf der anderen Seite setzte Ardit Mimini einen Freistoß knapp neben das SSV-Gehäuse, ehe Jack Devern nach Vorarbeit von Felix Sievers aus rund acht Metern über das Tor schoss. Wiehls Torwart Matteo Tessarolo entschärfte kurz vor der Pause noch Freistoß von Clemens (41.).

Wolfgang Martens: „Konnten uns mehrfach bei unserem Torwart bedanken“

„Wir wollten in der ersten Hälfte das Spiel kontrollieren, es fehlten aber vorne die Druckmomente. In der Pause haben wir dann umgestellt und nach Wiederbeginn auch einige Dinge herausgespielt“, meinte Wiehls Trainer Wolfgang Martens, der Arlind Mimini von der defensiven Außenbahn ins Mittelfeld zog, während Tristan Arndt nach vorne rückte, um Ardit Mimini offensiv zu unterstützen. Plötzlich mehrten sich die Torchancen. Jack Devern scheiterte an SSV-Torwart Tom Geßner (48.), Sievers zielte knapp neben das Tor (49.) und Ardit Mimini traf das Außennetz, ehe Tristan Arndt nach Vorlage von Jack Devern der Ausgleich gelang.

„Wir hätten in dieser Phase ein Tor mehr machen müssen. So ist der Gegner noch einmal zurückgekommen und wir konnten uns mehrfach bei unserem Torwart bedanken“, sagte Martens. Tessarolo parierte anschließend gegen Ricardo Bauerfeind und Clemens (57.), Seinsche traf nur das Außennetz (59.) und scheiterte später ebenfalls an Tessarolo (69.). Der lenkte sogar noch einen Abschluss von Nümbrechts Julian Birk an die Querlatte (72.).

„So ist es eine gefühlte Niederlage. Zehn Minuten haben den Wiehlern gereicht, um hier einen Punkt mitzunehmen. Da haben wir nicht richtig zugepackt. Aber morgen Mittag am Ballermann interessiert das keinen mehr“, meinte Reisewitz dessen Equipe zur Mannschaftstour nach Mallorca reist.

SSV Nümbrecht: Geßner; Bauerfeind (80. Hillenbach), P. Rüttgers, Krämer, Adamietz, Opitz (40. Birk), Isakoski (80. Hillert), Kapellar, Clemens, Seinsche, Morioka (82. Brummenbaum).FV Wiehl: Tessarolo; Arlind Mimini, Harder (76. Derksen), Kuck, M. Devern, Taskiran, Arndt (80. Schulze-Edinghausen), Stoffel, Ardit Mimini (87. Mocan), J. Devern (81. Krieger), Sievers.Tore: 1:0 Clemens (20.), 1:1 Arndt (53.).