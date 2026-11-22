Der Oberbergische Kreis hat einen neuen Rettungsdienstbedarfsplan aufgestellt, der am Mittwoch Thema im Kreisgesundheitsausschuss war. Im Dezember soll der Kreistag des Oberbergischen Kreises darüber entscheiden.

Aufgabe und Inhalt des Rettungsdienstbedarfsplans

Mit einem Rettungsdienstbedarfsplan legen Kreise und kreisfreie Städte in Nordrhein-Westfalen verbindlich fest, wie die Notfallrettung und der Krankentransport vor Ort organisiert werden. Das im Rettungsgesetz NRW verankerte Planungsinstrument soll eine flächendeckende, medizinisch notwendige und zugleich wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung sicherstellen.

Im Detail definiert das Konzept die genaue Anzahl und die Standorte der Rettungswachen sowie die benötigten Einsatzfahrzeuge wie Rettungswagen oder Notarzteinsatzfahrzeuge zu verschiedenen Tageszeiten. Zudem regelt der Plan den exakten Personalbedarf für die Wachen und Leitstellen. Ein zentraler Maßstab sind dabei die landesweiten Planungsfristen für lebensbedrohliche Notfälle.

Planungsfristen und Erarbeitung der Pläne

In städtischen Kernbereichen wie Köln gilt ein Richtwert von acht Minuten, in ländlichen Regionen zwölf Minuten – jeweils mit einer angestrebten Erreichungsquote von mindestens 90 Prozent.

Erarbeitet werden die Pläne von den Kommunen in enger Abstimmung mit den Krankenkassen und den Unfallversicherungsträgern, bevor der jeweilige Stadtrat oder Kreistag sie politisch beschließt.

Finanzielle Auswirkungen für die Kommunen

Das Papier hat auch direkte finanzielle Auswirkungen: Nur Strukturen und Fahrzeuge, die im Bedarfsplan als notwendig anerkannt sind, werden anschließend über die Rettungsdienstgebühren von den Kassen refinanziert. Da sich Bevölkerungszahlen, Einsatzzahlen und Krankenhausstandorte stetig wandeln, müssen die Kommunen ihre Bedarfspläne regelmäßig überprüfen und anpassen.

Aktueller Stand im Oberbergischen Kreis

Der Oberbergische Kreis sagt, dass für die Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans am 12. November mit den Kostenträgern Übereinstimmung erzielt worden sei. Sie soll am 17. Dezember im Kreistag beschlossen werden.

Personalbedarf: Fast 50 Stellen mehr

Der Rettungsdienstbedarfsplan 2021 sieht laut Auskunft des Oberbergischen Kreises 368,22 Vollzeitstellen vor. Die nun anstehende Fortschreibung berücksichtig die notwendigen Änderungen des TVÖD (Reduzierung der wöchentlichen Anwesenheitszeit), sodass deren Zahl steigt.

Das Kreis sagt ganz klar, dass mit Blick auf die Reduzierung der Anwesenheitszeiten, die aus dem TVÖD resultierten, weitere Stellen benötigt werden. Die aktuelle Fortschreibung weist einen Bedarf von 414,09 Vollzeitstellen aus. Das sind dann in Summe fast 50 Stellen, die es mehr braucht.

Das gestufte Versorgungssystem (GVS)

Ampullen in einem RTW. Copyright: Andreas Arnold

Eine der Veränderungen ist das so genannte gestufte Versorgungssystem (GVS).

Im Kern geht es darum, dass Anrufe von Bürgern, die Hilfe brauchen, von Beginn an vom Disponenten so eingestuft werden, dass zeitkritische Notfälle gezielter versorgt werden, wie der Kreis sagt. „Ausdifferenzierung der Hilfeersuchen ohne direkte lebensbedrohliche Klassifizierung“, nennen das die Experten.

Software unterstützt die Leitstelle

Gemäß Erlasslage ist die Einführung des gestuften Versorgungssystems an die Implementierung einer Standardisierten Notrufabfrage in der Leitstelle gebunden. Die Software unterstützt unabhängig vom Faktor „Mensch“ bei der Klassifizierung der eingehenden Hilfeersuchen.

Plan gilt nur für eine Übergangsphase

Mit den Kostenträgern wurde vereinbart, das Jahr 2027 zur Datengewinnung für die GVS-Klassen zu nutzen und anschließend eine hieran orientierte Bedarfsbemessung im Jahr 2028 durchzuführen.

Zwölf-Minuten-Frist und Rettungswachen

Für den Kreis ist de Antwort erst einmal einfach: „Dies ist aktuelle Erlasslage in NRW.“ Genau so muss er das auch sehen, allerdings waren die Rettungsfristen im ländlichen Raum in den letzten Wochen auch bei Landrat Klaus Grootens wieder auf der Tagesordnung als es um das Thema der Kosten für den Rettungsdienst gegangen ist. Grootens betont dabei immer wieder, dass er die Kosten sieht, zugleich aber auch die geltenden Vorschriften nicht in Frage stellt.

Der Kreis hat auch hier eine kurze und knappe Antwort: „Im Bedarfsplan wurde festgestellt, dass alle Wachstandorte auch unter der neuen Erlasslage bedarfsgerecht sind“, heißt es aus dem Kreishaus dazu. Allerdings gilt für die Rettungswagen das, was schon zur Einhaltung der 12-Minuten-Frist gilt: Der Rettungsdienst, wie er aktuell aufgestellt ist, kostet Geld.

Ersthelfer-App wartet auf neuen Einsatzleitrechner

Voraussetzung zur Etablierung einer Ersthelfer–App ist die Verfügbarkeit des Einsatzleitrechners, an den eine Ersthelfer-App über eine technische Schnittstelle angebunden sein wird, sagt der Kreis. Der Einsatzleitrechner der Feuer– und Rettungswache des Oberbergischen Kreises wird aktuell neu aufgestellt und wird voraussichtlich zum Jahresende in Betrieb gehen. Die technischen Verfügbarkeit vorausgesetzt, ist grundsätzlich eine zeitnahe Etablierung einer Ersthelfer App möglich.

Hier bedarf es der politischen Entscheidung.

Neubau der Leitstelle bleibt notwendig

Die im Rettungsdienstbedarfsplan 2021 ausgewiesene Notwendigkeit eines Neubaus der Leitstelle besteht laut Kreis unverändert fort. Eine Umsetzung am bestehenden Standort wird angestrebt.