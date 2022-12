Oberberg – Der Wettbewerb der sieben Karnevalsvereine um den schönsten Orden in Oberberg ist abgeschlossen, denn schließlich ist an Aschermittwoch alles vorbei. Und es gibt einen klaren Gewinner: Die KG Rot-Weiß Lindlar. Sie erhielt 235 von 908 abgegebenen Stimmen. Präsident Philip Caucal freute sich über die Nachricht vom Sieg der Lindlarer: „Das ist in diesen schweren Zeiten mal etwas Erfreuliches.“

Der Verein habe auch kräftig die Werbetrommel gerührt. Der Ausfall der Karnevalsgesellschaft hat die Lindlarer besonders getroffen, denn ihre großen Zeltveranstaltungen, die für die Finanzierung der Vereinsaktivitäten wichtig sind, konnten erneut nicht stattfinden. Gut angenommen wurde die Ersatzveranstaltung zum Karnevalszug, der Bilderzug. In vielen Geschäften hingen Bilder von früheren Karnevalszügen, dazu gab es noch ein kleines Gewinnspiel.

Die Aktion, einen Ordenswettbewerb zu veranstalten und damit das Brauchtum zu unterstützen, sei prima und ein wichtiges Signal gewesen, so Caucal.

Narrenzunft Neye kommt auf Platz 3

Auf Platz zwei wählten die Leser, die ausschließlich online abstimmen konnten, den Orden der KG Närrische Oberberger aus Engelskirchen. Sie zählt zu den ältesten Karnevalsvereinen im rechtsrheinischen Raum. Platz drei ging an die Narrenzunft Neye aus Wipperfürth (die Ergebnisse finden sich im Infokasten „Die Sieger“). Für die drei Erstplatzierten hatte die Kreissparkasse Köln Preise in Höhe von 500, 300 und 200 Euro ausgelobt. Unter allen Teilnehmer der Abstimmung wurde zudem eine Ballonfahrt für zwei Personen verlost. Der Gewinner wird persönlich informiert.

Neben den drei Gewinnern nahmen noch die KG Baulemann anno pief aus Wipperfürth, die auf dem vierten Platz landete, der KV Rot-Weiß Fenke, der Ründerother Karnevalsverein und die Torwache Ründeroth teil.