Wipperfürth – Die ersten Fußball-Kreismeisterschaften der Oberbergischen Schulen seit zwei Jahren gab es diese Woche in der Hansestadt. Bei bestem Wetter und ebensolcher Stimmung spielten von Dienstag bis Donnerstag 23 Schulteams mit rund 230 Schülerinnen und Schülern fünf Kreismeistertitel auf dem Sportplatz an den Ohler Wiesen untereinander aus.



Jeweils sieben Jungen und Mädchen standen sich auf dem Kleinfeld gegenüber und wurden von ihren Fans lautstark unterstützt. Bei aller sportlichen Konkurrenz stand aber Fair-Play im Vordergrund. Eine charmante Panne am Donnerstag verdeutlichte das. Bei einem Spiel in der Wettkampfklasse 4 der Mädchen war am Ende das Ergebnis unklar.



Der Schiri, wie alle Schiedsrichter ein Schüler einer beteiligten Schule, und der stellvertretende Turnierleiter Andrej Pavlovic steckten die Köpfe zusammen. 1:0? 1:1? Der Schiri legte sich auf ein Unentschieden fest, aber man fragte noch bei den Teams nach, und das unterlegene Team räumte seine Niederlage sofort ein.



„Es tut den Kindern so gut, dass sowas wieder geht“, sagte Christopher Ebbinghausen, Lehrer am Wipperfürther EvB-Gymnasium. Andrej Pavlovich vom ausrichtenden St.-Angela-Gymnasium nickte zustimmend. Turnierleiter Martin Brandt dankte vor allem dem VfR Wipperfürth für die Sportanlage.

Hier die Ergebnisse der einzelnen Wettkampfklassen

Sieger in ihren Wettkampfklassen: Am Dienstag wurde das Aggertal-Gymnasium Engelskirchen Kreismeister mit seiner Mädchenmannschaft in der WK (Wettkampfklasse) 2.



Das St. Angela wurde Zweiter, das EvB belegte Rang vier.



In der WK 3 sicherten sich die Mädchen vom St. Angela den Titel.



Am Mittwoch waren die Jungs in der WK 4 dran. Kreismeister wurde das Gymnasium Waldbröl vor dem EvB. Das St. Angela belegte Rang vier.



Am Donnerstag gab es einen Doppelerfolg für die Angelanerinnen, sie wurden Kreismeister in den Wettkampfklassen WK 1 (Stufen 10 bis 13) und WK 4 (Stufen 5 und 6), das EvB wurde in der WK 4 Dritter.



In der nächsten Woche ermitteln noch die Jungen in der WK 3 ihren Kreismeister.