Oberberg – Der Wunsch nach Frieden, er eint derzeit viele Menschen. Wer in Oberberg für diesen Wunsch beten will, findet Seelsorge in den katholischen und evangelischen Gemeinden. Wir geben einen Überblick.

Täglich bis die Waffen ruhen gibt es Friedensgebete gibt es in:

Bergneustadt:



Täglich, 19 bis 20 Uhr, Kirchstraße 12, Altstadtkirche, Friedensgebet.



Derschlag:

Täglich, 19.30 Uhr, Kirchweg 1, Emmauskirche, Friedensgebet.



Gummersbach:



Täglich, 19 bis 20 Uhr, katholische Kirche St. Franziskus, Moltkestraße, eröffnet für stille, individuelle Gebete für den Frieden sowie das Entzünden einer Gedenkkerze.

Ökumenische Friedensgebete:



Immer mittwochs um 19 Uhr und sonntags um 18 Uhr - bis die Waffen ruhen:

Denklingen. Mittwoch, 23. März, evangelische Kirche;

Lichtenberg. Sonntag, 27. März, Kirche St. Joseph;

Morsbach. Mittwoch, 30. März, evangelisches Gemeindezentrum;

Odenspiel. Sonntag, 3. April, evangelische Kirche;

Denklingen. Mittwoch, 6. April, Kirche St.Antonius;

Holpe. Sonntag, 10. April, evangelische Kirche.

Lindlar

Am Donnerstag, 17. März und Freitag, 18. März, ab 18 Uhr, in der evangelischen Jubilate-Kirche, Auf dem Korb, Gebet für die Leidtragenden des Krieges in der Ukraine.

Wipperfürth

Täglich, 19 Uhr, katholische Kirche St. Nikolaus, Glockenläuten bis die Waffen schweigen. Die Kirche hat zum Gebet geöffnet.