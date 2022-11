Pergenroth – Die Polizei sucht einen Fahrraddieb, der am Montag in der Wiehler Ortschaft Pergenroth zugeschlagen hat. Der Unbekannte wandte eine Masche an, mit der ein Dieb bereits am vergangenen Mittwoch im Wiehler Hauptort Erfolg hatte. Hier wie dort wurde ein Fahrrad gegen ein anderes ausgetauscht.

Zeugin sah den Mann, als er davonradelte

Wie die Polizei berichtet, hatte eine Zeugin gegen 14 Uhr den Mann am Kämperweg dabei beobachtet, wie er mit dem Pedelec eines Hausbewohners davonradelte. Später stellte sich heraus, dass der Unbekannte einen Schuppen auf dem Grundstück des Geschädigten aufgebrochen hatte, um an das schwarz lackierte Pedelec der Marke Bulls zu gelangen. Am Tatort zurück ließ er ein anderes Pedelec. Das wiederum war wenige Stunden zuvor von einem Carport an der Alten Hofstraße im Nachbarort Alferzhagen verschwunden. Hier lag die Tatzeit zwischen 17.30 Uhr am Sonntag und Montag: Der Dieb hatte eine Gliederkette durchtrennt, mit der das Fahrrad gesichert war

Unbekannter soll von dünner Statur gewesen sein

Die Zeugin konnte den Tatverdächtigen recht gut beschreiben: Nach ihrer Einschätzung war der Mann zwischen 17 und 25 Jahren alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er soll eine dünner Statur und blonde Haare haben. Als Oberbekleidung trug er eine hellgrüne Tarnjacke. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl entgegen, (0 22 61) 8199-0. (ag)