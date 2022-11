Psychologische Beratungsstelle Herbstmühle So funktioniert Hilfe während der Pandemie

Wipperfürth/Lindlar – Während der ersten Beschränkungen im Frühjahr 2020 war die Psychologische Beratungsstelle Herbstmühle noch für zwei Monate geschlossen, diese Zeit hat die Einrichtung damals vor allem genutzt, um technisch aufzurüsten, berichtet Leiter Ludger Sändker.

Mit dem Lockdown im Januar 2021 wird die Hälfte der Beraterinnen und Berater der Herbstmühle wieder von zuhause aus arbeiten. Dadurch hat sich am Ablauf ihrer Arbeit manches geändert. Wie auch an den Themen, bei dennen Menschen Hilfe suchen (siehe Interview oben). So ist haben viele Formen von Cybermobbing zugenommen.

Um die Hilfesuchenden beraten zu können, findet das Erstgespräch jetzt immer am Telefon statt, dort klären die Berater und Beraterinnen der Herbstmühle ab, ob weitere Gespräche am Telefon, per Videokonferenz oder in der Beratungsstelle vor Ort sinnvoll sind. Das Wartezimmer in der Herbstmühle und die Kinderecke sind derzeit still gelegt. Keine zwei Termine in der Stelle beginnen zeitgleich, sondern versetzt.

Cybermobbing hat zugenommen

Die Familienhebammen, die die Familien von Neugeborenen besuchen, stellen ihre Begrüßungstaschen jetzt vor die Tür, aber sie gehen nicht mehr in private Wohnungen. Wenn Eltern von Neugeborenen ein Gespräch wünschen, ist das telefonisch möglich.

Hilfe gibt es in der Herbstmühle grundsätzlich bei allen Fragen zur Erziehung, Entwicklung, sowie bei familiären und persönlichen Krisen, in Partnerschaftskonflikten, Trennung oder Scheidung. Die Beratung ist grundsätzlich vertraulich, die Beratenden unterliegen der Schweigepflicht. Beraten wird unabhängig von Religion, Geschlecht und sexueller Orientierung. Getragen wird die Herbstmühle vom Verband der katholischen Kirchengemeinden Oberberg.

Kontakt. Ein Link zur Onlineberatung findet sich auf der Homepage der Herbstmühle. Telefonisch ist sie unter 0 22 67/30 34 erreichbar.