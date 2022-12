Radevormwald – Eine Autofahrerin ist am Samstagabend in Radevormwald bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die 78 Jahre alte Frau kollidierte mit ihrem Wagen mit einem Traktor im Ortsteil Filde, teilt die Polizei am Sonntag mit.

Gegen 23 Uhr war die Autofahrerin mit ihrem BMW Mini auf der Straße Wönkhausen in Richtung Linde unterwegs, als ihr eine 28-jährige Radevormwalderin mit einem Traktor entgegenkam. Nach Angaben der Polizei war der Traktor mehr als sieben Tonnen schwer.

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte die Frau mit dem Wagen und dem Vorderteil der Zugmaschine. Die Frau wurde mit schweren Verletzung in ein Krankenhaus gebracht, die Traktorfahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr weiterfahren konnten und abgeschleppt werden mussten. (mab)