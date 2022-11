Radevormwald Sattelzug verunglückt – B 483 wohl für mehrere Stunden gesperrt

In Radvormwald landete ein Sattelzug im Gebüsch.

Radevormwals – Auf der Bundesstraße 483 in Radevormwald-Vogelshaus ist am Donnerstagmorgen (28. Oktober) ein Sattelzug verunglückt.



Der 51-jährige Fahrer des Sattelzugs fuhr in Richtung Schwelm und verlor dann auf der stark mit Erdreich verschmutzten Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sattelzug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte in die Böschung und prallte gegen einen Baum.



Der aus Schwelm stammende Fahrer überstand den Unfall mit leichten Verletzungen und konnte sich selbst aus dem Fahrerhaus befreien; ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Bergung des stark beschädigten und mit Paletten beladenen Lkw hat am Donnerstagmittag begonnen und wird voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden andauern.



Die Bundesstraße 483 wird aufgrund der Bergung des Sattelzugs laut Polizei voraussichtlich für mehrere Stunden gesperrt sein.

(red/lsc)