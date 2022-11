Wipperfürth/Lindlar – Kleine und große Radsportfans fiebern diesem Event bereits entgegen: Zum 104. Mal wird am Sonntag, 22. Mai, der Radklassiker „Rund um Köln“ ausgetragen.

Der Radklassiker „Rund um Köln“

Hintergrund

3 Rennen bilden den Radklassiker „Rund um Köln“. Das Profirennen und die beiden Jedermann-Rennen Velodom 70 und Velodom 125. Start ist für alle am Rheinauhafen.

Rund um Köln ist eines der traditionsreichsten Straßenrennen in Deutschland und wird seit 1908 ausgetragen. Bei den Profirennen ist es die älteste Rundfahrt.

Weitere Infos zum Streckenverlauf und den Rennen gibt es online.

In Wipperfürth. Die Strecke der Profis – das „Eliterennen“ – führt dabei wieder über Wipperfürther Gebiet. Aus Richtung Kürten fahren die Radfahrer auf der L 286 über Jörgensmühle quer durch Thier und von dort über die Höhenstraße weiter bis nach Grünenberg. Von dort, und das ist neu, fahren die Radrennfahrer drei Mal eine Schleife über Niedergaul und Nagelsbüchel hinauf nach Agathaberg, dem höchsten Punkt des Rennens.



Der Zeitplan

Die Profis, Amateurinnen und Amateure

Der Zeitplan zu den Radrennen „Rund um Köln“ am Sonntag, 22. Mai, im Überblick. Die Angaben sind Schätzungen des Veranstalters, wann die Felder die jeweiligen Orte durchfahren. Bei langsamem Rennen verschieben sich diese Zeiten nach hinten.

11:20 Die ersten Fahrer des Velodom 125 werden in Hohkeppel auf Lindlarer Gemeindegebiet erwartet.

11:55 Die Fahrer des Profirennens erreichen zum ersten Mal Wipperfürth-Thier

12:05 Erste Bergankunft in Agathaberg auf Wipperfürther Stadtgebiet.

12:23 Zweite Bergankunft der Radfahrer in Agathaberg

12:42 Dritte Bergankunft des Feldes in Agathaberg .

12:55 Die Fahrer des Profirennes kommen zum zweiten Mal durch Thier.

14:20 Das Profirennen erreicht Hohkeppel

Aus Sicherheitsgründen wird die gesamte Rennstrecke ab circa 30 Minuten vor Durchfahrt des Fahrerfeldes bis 15 Minutan nach dem Rennen komplett gesperrt. Zwischen 11.15 Uhr unf 14 Uhr sind sämtliche Zufahrtsstraßen im Raum Thier/Agahtaberg zumindest zeitweise gesperrt. Die Gemeinde Lindlar bittet, zwischen 10 und 16 Uhr nicht im Ortskern von Hohkeppel zu parken, die Verkehrsschilder und die Halteverbote zu beachten.

Bürgerverein Thier hofft auf viele Besucher

Hinter der Schule richtet der Bürgerverein Agathaberg einen Eventpoint aus, von dort lässt sich die Bergwertung bestens beobachten. Auch der Bürgerverein Thier hofft auf viele Besucher am Eventpoint auf dem Hof der ehemaligen Dorfschule. „Dieses Jahr kommen die Fahrer ja zwei Mal durch Thier“, freut sich Michael Dahl vom Vorstand des Vereins. Die Stadt Wipperfürth bittet dies Besucher, möglicht bis 11 Uhr zu den Event-Points zu kommen, da dann die Zufahrten gesperrt werden.

In Lindlar. Auch in Hohkeppel hofft man auf viele Besucher. Bereits gegen 11.20 Uhr werden die ersten Fahrer des „Velodom 125“ erwartet, die letzten Fahrer kommen voraussichtlich gegen 12.30 Uhr. Höhepunkt wird auch in Hohkeppel das Eliterennen sein, die ersten Fahrer werden zwischen 14.20 und 14.55 Uhr erwartet, je nachdem, ob das Radrennen einen schnellen oder einen eher langsamen Verlauf nimmt.