Der Wechsel an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Engelskirchen ist perfekt: Einstimmig hat der Gemeinderat am Dienstagabend Jörg Timmermann zum Leiter der Feuerwehr und damit zum Nachfolger von Thomas Krimmel bestellt – und zugleich beschlossen, ihn für die Dauer von mindestens sechs Jahren zum Ehrenbeamten zu ernennen.

Unmittelbar vor der Abstimmung hatte Bürgermeister Lukas Miebach Timmermann im Ratssaal zum Gemeindebrandinspektor befördert. Seit Ende Mai führt der 49-Jährige aus Ründeroth die vier Einheiten der Wehr bereits kommissarisch, in der Zwischenzeit hat er den ihm noch fehlenden Lehrgang am Institut der Feuerwehr erfolgreich abgeschlossen, damit stand der endgültigen Ernennung nichts mehr im Weg. Den Eid nahm ihm der Bürgermeister am Dienstag auch gleich im Beisein der Ratsmitglieder ab.

Schon viele Jahre sehr engagiert

Jörg Timmermann engagiert sich seit vielen Jahren im Löschzug Ründeroth, hat als früherer Chef der Feuerwehr-Einsatzleitung aber auch auf Gemeindeebene fleißige Arbeit geleistet. Beruflich ist der Straßenverkehrs-Ingenieur für das Planungsbüro Schumacher in Oberbantenberg tätig. Seine Stellvertreter sind Guido Lemmer, ebenfalls aus Ründeroth, und Marc Schwamborn vom Löschzug Engelskirchen – letzterer zunächst kommissarisch, bis die erforderlichen Lehrgänge absolviert sind.

Vorgänger Thomas Krimmel hatte nach 19 Jahren in Verantwortung erklärt, den Chefposten abgeben zu wollen und war im Mai verabschiedet worden. In einer daraufhin einberufenen Anhörungsversammlung hatten sich die Engelskirchener Wehrleute für Jörg Timmermann als Nachfolger ausgesprochen. (sfl)