Regionale 2025 A-Stempel für Schnellbus von Waldbröl nach Hennef

Per Schnellbus sollen Waldbröl und Hennef miteinander verbunden werden.

Waldbröl/Lindlar – Der Lenkungsausschuss der Regionale 2025 hat am Mittwoch weitere A-Stempel verliehen. So auch für weitere Schnellbuslinien im sogenannten Bergischen Rheinland, also den Kreisen Oberberg, Rhein Berg und Rhein-Sieg.

Konkret geht es um die Linie SB 53 und die Linie SB 54. Nachdem die erste Linie zwischen Siegburg und Much bereits seit dem Sommer 2021 fährt, erhalten jetzt die Schnellbuslinien SB 53 zwischen Much und Overath sowie SB 54 auf der Strecke Hennef – Ruppichteroth – Waldbröl den A-Status. Der Start der neuen Schnellbuslinien ist noch im Dezember 2021 geplant.

Den B-Status hat derweil das Projekt „Dorf mit Zukunft – Ortsentwicklung Lindlar-Linde“ erhalten. Mit dem Projekt soll eine aktive Dorfentwicklung angestoßen werden, die das Gemeinwesen stärkt, Begegnungen fördert und allen Generationen passende Wohn- und Freizeitangebote bietet. Das Vorhaben ist eine Initiative des Bürgervereins Linde. Geplant ist unter anderem der Umbau des alten Pfarrheims für die Einrichtung einer Tagesbetreuung von pflegebedürftigen Menschen. (ar)