Sinspert – Ein 34-jähriger Ukrainer hat in der Nacht zu Samstag gegen 3.30 Uhr beim Rangieren mit einem Sattelschlepper ein Zaunelement sowie etwa fünf Meter Hecke der Kirchengemeinde am Kapellenweg beschädigt und an der Unfallstelle ein Schutzblech verloren. Anschließend fuhr der Mann etwa 500 Meter weiter, wo er sich dann auf einem Feldweg festfuhr.

Anwohner berichten, dass der Lastwagenfahrer von der Kapelle aus den alten Wirtschaftsweg zwischen Sinspert und Wald genommen habe, der allerdings in einer Sackgasse endet. Als der Fahrer das bemerkt habe, sei er einfach querfeldein eine Böschung hinunter gefahren, bis es gar nicht mehr weiterging für ihn.

Wie die Polizei am Sonntag auf Nachfrage berichtet, zeigte der 34-Jährige „deutliche, alkoholbedingte Ausfallerscheinungen“. Ein Alkoholvortest zeigte einen Wert von über einem Promille an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt. Bis Sonntagvormittag war der Sattelschlepper noch nicht abgeschleppt. (ar)