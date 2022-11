Reichshof – 135 Verstöße gegen die Verkehrsordnung hat die Polizei bei einer Kontrollaktion in Reichshof festgestellt. In 44 Fällen waren die Verkehrsteilnehmen in der Tempo-30-Zone vor einem Kindergarten so schnell, dass eine Anzeige erstattet wurde, 18 Mal im Bereich der Punktebestrafung. Wie die Polizei mitteilte, erwartet drei der Fahrer auch ein Fahrverbot.

Neben einigen zu schnellen Pkw sind auch zehn Motorräder, sieben LKW und zwei Busse durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen, der schnellste PKW war mit 68 km/h in der 30-Zone unterwegs. Für ihn wurde ein Bußgeld von 260 Euro verhängt, ein Fahrverbot sowie Punkte in Flensburg. Ein anderer Autofahrer fuhr zweimal mit erhöhter Geschwindigkeit an der Kontrollstelle vorbei, ein Motorradfahrer passierte die Zone gleich dreimal zu schnell. Die Polizei wird weiterhin regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durchführen. (lani)