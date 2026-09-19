Zwei Sekunden. Statistisch gesehen ist das die Zeitspanne, die sich ein durchschnittlicher Museumsbesucher für jedes Bild nimmt, wenn er eine Ausstellung besucht. Und mancher betrachtet die Alten Meister vor allem durch den Sucher seines Smartphones.

„Only Two Seconds“ – nur zwei Sekunden – so heißt die neue Ausstellung im Kunst Kabinett Hespert, die am Sonntag, 20. September um 15 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Zu sehen sind Ölgemälde des in Nümbrecht lebenden Künstlers Lars Reiffers. Die Ausstellungsmacher vom Förderverein des Kunst Kabinetts und Reiffers setzen darauf, dass sich die Besucherinnen und Besucher in Hespert Zeit nehmen, um sich auf die Bilder einzulassen.

Im Stil der alten Meister

Lars Reiffers, geboren 1978 in Engelskirchen, studierte Kunst in Aix-en-Provence und Münster, heute lebt er als freischaffender Künstler in Nümbrecht. „Das Kunst Kabinett Hespert kenne ich seit meiner Schulzeit“, erzählt er, und er freue sich, dass er jetzt selbst hier ausstellen könne. „Es ist ein bisschen, wie nach Hause zu kommen.“ Reiffers malt realistisch, im Stil der Alten Meister, von denen er viel gelernt habe.

„Only two seconds“ zeigt die ganze Bandbreite seines Schaffens. Im Obergeschoss hängen Blumen-Stillleben, die von üppiger Schönheit und Vergänglichkeit erzählen. „Ich hole oft Blumen aus meinem Garten als Vorlage, manchmal arrangiere ich sie, manchmal lasse ich sie einfach auf den Tisch fallen“, erzählt Reiffers.

Das Spiel von Licht und Schatten

Weil er an einem Bild mitunter mehrere Monate arbeitet, und die Blumen bis dahin längst verwelkt wären, kommt die Fotokamera zum Einsatz. Auch hier sieht sich der Künstler in einer Tradition. „Wir wissen zum Beispiel von Jan Vermeer, dass er optische Hilfsmittel eingesetzt hat“, sagt Reiffers.

Axel Müller vom Förderverein der Kunst Kabinetts hat die Ausstellung mit zusammengestellt und organisiert. Ihn begeistert das große malerische Können von Reiffers, wie er mit Licht und Schatten spielt und nur mit Pinsel und Farben Ästhetik gestaltet.

Im großen Raum im Untergeschoss des Kunstkabinetts sind einige Arbeiten der Serie „Spaces“ zu sehen. Reiffers hat, mit seiner Fotokamera im Gepäck, Museen wie das Louvre und die National Gallery in London besucht und dort berühmte Bilder fotografiert und sie später gemalt, mitsamt der Menschen, die sie anschauen. Manche wirken hoch konzentriert, andere gelangweilt, wieder andere inszenieren sich selbst.

Was ihn daran fasziniere, seien die verschiedenen Zeitebenen, die dabei deutlich werden und die untereinander eine Verbindung eingehen, erklärt Lars Reiffers. Da ist zunächst die Zeit, in der das berühmte Gemälde entstand. Dann der Zeitpunkt, an dem die Betrachter im Museum verweilten. Und von diesem Tag an vergeht wieder Zeit, bis Reiffers aus diesem Motiv ein großformatiges Ölbild geschaffen hat, dass nicht nur eine bestimmte Situation abbildet, sondern auch viel erzählt über die Art und Weise, wie Menschen Kunst konsumieren.

Die Ausstellung „Only Two Seconds“wird eröffnet mit einer Vernissage am Sonntag, 20. September, 15 Uhr, die Kunsthistorikerin Sarah-Sophie Riedel gibt eine Einführung, im Gespräch mit Lars Reiffers. Geöffnet ist die Ausstellung bis zum 15. November immer samstags und sonntags 15 bis 17 Uhr, sowie für Gruppen nach Absprache. Am Sonntag, 11. Oktober, 15 Uhr, führt Lars Reiffers durch die Ausstellung, der Eintritt ist frei. www.kunstkabinetthespert.de