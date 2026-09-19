1. FC Köln: FC bekommt mehr Chancen, Hamburg abwartend

Zweites Bundesliga-Auswärtsspiel für den 1. FC Köln. Am Samstag (19. September) spielt René Wagner mit seiner Mannschaft beim Tabellenschlusslicht Hamburger SV.

Der FC weiß aber, dass die Aufgabe alles andere als einfach wird und ist gewarnt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr Volksparkstadion. Die Partie gibt es hier im Liveticker: