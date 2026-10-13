Bei einem Verkehrsunfall in Reichshof-Feld erlitt eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag tödliche Verletzungen. Das berichtet die Polizei. Die 68-Jährige aus Reichshof war demnach gegen 14.55 Uhr mit ihrem Mini auf der Felder Straße (L 148) von Büttinghausen in Richtung Feld unterwegs. Unweit der Ortschaft Feld kam es im Verlauf einer Kurve zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 21-jährigen Wiehlers. Der Mini überschlug sich und landete auf einer Wiese.

Der Mercedes fing Feuer und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Fahrer des Mercedes konnte sich selbständig aus dem Auto befreien und wurde leicht verletzt. Die 68-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kölner Polizei unterstützte bei der Unfallaufnahme. Die L 148 ist zur Stunde noch voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Freiwillige Feuerwehr Wiehl war unter der Leitung von Christian Denk mit den Einheiten Oberwiehl/BPW und Wiehl mit 32 Kameraden vor Ort im Einsatzt, wie Wehrführer Jens Schmidt berichtet. Die Feuerwehr habe das brennende Fahrzeug löschen müssen. Dass ein Auto Feuer fange, komme eher selten vor, sagte Schmidt. Die eingeklemmte 68 jähre alte Frau habe von der Feuerwehr geborgen werden müssen, berichtete der Wiehler Wehrchef am Abend im Gespräch mit dieser Zeitung.