„Halloween entgruselt und Erntedank“ – unter diesem Titel stehen das kommende und das folgende Wochenende im Affen- und Vogelpark in Reichshof-Eckenhagen. „Kinder und Halloween passten lange nicht unbedingt zusammen – es war zu spät, zu dunkel, zu gruselig und in vielerlei Hinsicht nicht optimal“, sagt Parkleiter Ludger Schmidt. So sei vor vier Jahren die Idee entstanden, Halloween zu entgruseln, für Kinder attraktiver zu machen und mit einem Herbstmarkt zu verbinden. Im Laufe der Zeit hätte sich die Aktion immer mehr ausgeweitet, schildert Schmidt.

Neu ist das Labyrinth mit dem verrückten Zoodirektor

Neu ist jetzt ein Labyrinth mit einem verrückten Zoodirektor, einer dunstigen Waschküche und einem lustigen Zoo mit ulkigen Tierarten – darunter Leseratten, Brillenschlangen oder Naschkatzen. Zudem gibt es Schmidt zufolge es ein Abendessen mit einer freundlichen Monsterfamilie, die auch mal ein Rattenskelett verspeist, merkwürdige Prinzessinnen, Philosophisches und Pädagogisches auf Grabsteinen und eine Hexe, die in den Brunnen gefallen ist.



Für Abwechslung und Unterhaltung sorgen drei Schattentheater und eine Parkrallye. Ebenso neu ist eine Greifvogelschau mit Steinkauz, Schleiereule, Wüstenbussard und Steppenadler.

Was wäre Halloween ohne Hexen und die Rufe der Kolkraben? Dunkle Gestalten sind in Eckenhagen gelandet. Copyright: Michael Kupper

Natürlich sind auch die traditionellen Aktivitäten wie Kürbisschnitzen, Kürbisbowling und Blechkopfwerfen wieder im Angebot. Und die Hexe, die alte Sagen im Hexengarten vorliest, ist ebenfalls wieder gelandet – zu den Zwischenrufen des benachbarten Kolkraben.



Am Lagerfeuer können Stockbrot und Marshmallows geröstet werden, es gibt Kürbiscremesuppe, Kürbischips, als Neuheit Kürbispuffer und dazu Kinderpunsch und heißen Kakao. Als Besonderheit wird Winzerglühwein aus dem Ahrtal ausgeschenkt. „Uns ist Regionalität und Nachhaltigkeit sehr wichtig“, betont der Parkleiter. „Zusätzlich können wir so von der Flut betroffene Winzer unterstützen.“

Auf einem Herbstmarkt gibt es Produkte aus der Region

Die rund 15 Anbieter auf dem idyllischen Herbstmarkt nennt Schmidt „Botschafter der Region“. Sie präsentieren ihre Waren von Biokäse vom Bauernhof über handgesponnenes Wollgarn und oberbergischen Honig bis hin zu Produkten von der Straußenfarm.



Bei Einbruch der Dunkelheit zeigt der Zirkus Orlando einmal an jedem Wochenende eine beeindruckende Feuershow und zum Abschluss jeden Tages dürfen die Kinder bei einer Fackelwanderung den Tieren „Gute Nacht“ sagen.

Ludger Schmidt schildert, dass die Vorbereitungen für die Aktionstage bereits Mitte August begonnen haben. Mit der Umsetzung sei sein 15-köpfiges Team jetzt seit mehr als einer Woche vollauf beschäftigt.



Das Geheimnis, „so etwas Spannendes mit Herzblut umzusetzen“ sei, den Mitarbeitern möglichst viel Freiraum bei der Gestaltung zu lassen: „Gib einem Menschen einen Felsen und er macht einen Garten daraus.“

Die Aktionen von Samstag, 29. Oktober, bis Dienstag, 1. November, sowie am 5. und 6. November, jeweils von 11 bis 17 Uhr statt.