Auf dem abschüssigen Radweg in Richtung Nespen verlor der Reichshofer die Kontrolle über sein Fahrrad.

Odenspiel – Bei einem Alleinunfall auf der Landesstraße 324 (Elbachstraße) ist ein 25-jähriger Fahrradfahrer am Samstag gegen 18 Uhr lebensgefährlich verletzt worden. Während der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle war er nicht ansprechbar. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er in das Jung-Stilling-Krankenhaus nach Siegen geflogen.

Abriebspur deutet auf Vollbremsung

Wie eine etwa fünf Meter langen Abriebspur zeigte, hat der junge Mann auf dem abschüssigen Radweg von der Reichshofer Ortschaft Odenspiel in Richtung Nespen mit seinem E-Bike aus noch ungeklärter Ursache eine Vollbremsung gemacht und ist in den linksseitigen Graben geraten. Bei dem Sturz prallte er ohne Helm auf die Asphaltkante des Radweges.

Verdacht auf Alkoholkonsum

Wegen des Verdachts auf Alkoholkonsum wurde an der Unfallstelle eine Blutprobe entnommen. Die Elbachstraße war für etwa eine Stunde voll gesperrt, bevor der Verkehr einseitig wieder freigegeben wurde. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich zu melden, unter (02261) 8199-0.