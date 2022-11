Schnell unter Kontrolle Feuer bricht in Waldbröler Scheune aus

In der Ortschaft Hoff brannte am Donnerstagabend eine Scheune.

Hoff – In kürzester Zeit unter Kontrolle hatten die Einsatzkräfte der beiden Löschzüge aus Waldbröl und Geilenkausen ein Feuer, das am Donnerstagabend in einer Scheune ausgebrochen war. Gegen 20.35 Uhr wurde die freiwillige Wehr in die Waldbröler Ortschaft Hoff gerufen, zahlreiche besorgte Anwohner hatten den Brand gemeldet. Und da sich die Scheune dicht zwischen zwei Wohnhäusern befindet, sei die Alarmstufe erhöht und der Löschzug Thierseifen nachalarmiert worden, sagte Feuerwehrchef Daniel Wendeler.

Beim Eintreffen der Löschzüge hätten sich keine Menschen in der Scheune aufgehalten, sodass das Feuer rund um das Abgasrohr eines Ofens von den rund 50 Einsatzkräften in einem kombinierten Innen- und Außenangriff schnell unter Kontrolle war und sich kein Vollbrand entwickelte. Schon um 21.12 Uhr hieß es: „Feuer im Griff“. Problematisch seien jedoch die Wände mit einer Lehmkonstruktion und die Dachverkleidung mit einer zwischenliegenden Balkenlage gewesen, schilderte Wendeler. Mit Motorsäge und Brecheisen legten die Feuerwehrleute immer weitere verborgene Brandherde frei. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch ungeklärt.