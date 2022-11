Schwere Kollision  Fünf Verletzte bei Unfall in Ründeroth

Ründeroth – Fünf Menschen sind am vergangenen Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Hüttenstraße in Engelskirchen-Ründeroth verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 71 Jahre alter Autofahrer aus Engelskirchen gegen 12.35 Uhr mit seinem Wagen den Parkplatz eines Lebensmarktes verlassen und in Richtung der Ortsmitte von Engelskirchen abbiegen.

Senior übersah den Wagen eines 25-Jährigen

Dabei kollidierte der Wagen des Mannes aber mit dem Wagen einer 25-Jährigen aus Gummersbach, die in Richtung Wiehlmünden fahren wollte. An der Einmündung prallten die Fahrzeuge aufeinander. Durch die Wucht dieses Aufpralls erlitten der 71-Jährige und seine Beifahrerin schwere Verletzungen, mit Rettungswagen wurden sie in ein Krankenhaus gebracht.



Die Frau aus Gummersbach und ihre beiden Mitfahrer (61 und 27 Jahre) erlitten leichte Verletzungen. Alle drei konnten sich nach dem Unfall, so berichtet die Polizei, selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Polizeiarbeit etwa eine Stunde lang gesperrt. (höh)