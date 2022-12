Sechs verletzte Personen Westtangente in Gummersbach nach Unfall voll gesperrt

Gummersbach – Bei einem schweren Unfall auf der Westtangente in Gummersbach sind sechs Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 22-jähriger Mann aus Marienheide am Donnerstag, 21. Januar, gegen 17.50 Uhr auf der Straße in Richtung Wiehl, als er auf Höhe Gummersbach-Rospe aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Er stieß mit dem Auto einer 62-jährigen Wiehlerin zusammen, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Beide Fahrzeuge kamen ins Schleudern, der junge Mann prallte in eine Leitplanke.



Der Schilderung der Polizei nach konnten zwei weitere Fahrzeuge, die auf der Straße unterwegs waren, nicht rechtzeitig bremsen und kollidierten mit dem Unfall. Beide Wagen wurden von 35-Jährigen gesteuert, die ebenso wie die ursprünglichen Unfallfahrer und zwei weitere Beifahrer in Krankenhäuser gebracht wurden. Die Westtangente war für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung und Aufräumarbeiten gesperrt.



Die Polizei Gummersbach kündigte an, zur genauen Unfallursache ermitteln zu wollen.(pic/klü/sül)