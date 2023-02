Gummersbach-Derschlag – Mit einem Notendurchschnitt von 1,4 ist Özgür Saka der Jahrgangsbeste an der Gesamtschule Gummersbach in Derschlag. Das nächste Ziel steht für den 19-Jährigen, der seine Prüfungen in den Fächern Mathematik, Sozialwissenschaften, Deutsch und Englisch abgelegt hat, auch schon fest.

Im September beginnt Özgür Saka ein duales Studium zum Diplom-Finanzwirt an der Hochschule für Finanzen Nordrhein-Westfalen im Schloss Nordkirchen im Münsterland. Nach zwei Jahren an der Hochschule soll der einjährige Praxisteil am Finanzamt Gummersbach folgen.

Engagiert als Schulsprecher und Pate einer fünften Klasse

Neun Jahre an der Gesamtschule in Gummersbach liegen hinter ihm, am meisten vermissen werde er seine Freunde, sagt Özgür Saka: „Die meisten kenne ich schon seit der fünften Klasse.“ In der zwölften Klasse übernahm der 19-Jährige mit einer Mitschülerin das Amt des Schulsprechers. Zudem unterstütze er als Pate Schüler einer fünften Klasse bei ihrem Start an der Gesamtschule.

Dankbar sei er seinen Lehrern, die während der Corona-Pandemie trotz Distanzunterricht immer für die Schüler da waren. In seiner Freizeit geht Özgür Saka mehrmals in der Woche ins Fitnessstudio. Ein weiteres Hobby des jungen Mannes sind die Sozialwissenschaften: „Auch während des Studiums werde ich mich in meiner Freizeit in dem Bereich weiterbilden.“ (bs)