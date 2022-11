Sommerrätsel Oberberg Gesucht wird ein Platz mit berühmtem Namensgeber

Oberberg – Kennen Sie Ihre Heimat? Das fragen wir auch in diesem Jahr in unserem Sommerrätsel. Unsere Fotografen Joachim Gies und Andreas Arnold haben sich die Plätze im Verbreitungsgebiet genauer angeschaut und ein markantes Detail mitgebracht.

Heute suchen wir einen Platz in einer jecken Kommune in der Kreismitte, die nach einem ihrer berühmten Bürger benannt ist. Der Namensgeber (1882-1947) war Zeitungsverleger, Journalist und Bürgermeister der Gemeinde. Mutig trat er den Nationalsozialisten entgegen.

Wir möchten von unseren Leserinnen und Lesern wissen:

Wie heißt der Platz, den wir heute suchen?

A

B

C

Plätze sind nicht nur in Städten ortsbildprägend und Orte der Begegnung und der Kommunikation. Das beginnt bereits in den Dörfern. Vielfach sind sie die Mitte eines Ortes. In großen Städten wie Köln finden sich auf den Plätzen Denkmäler und Statuen wider. Und somit an exponierter Stelle.

Nicht ganz so groß sind die Plätze derweil im Oberbergischen.

Aber auch hier haben sie die Rolle als Mitte einer kleinen oder etwas größeren Ansiedlung. Unsere Rätselfotos zeigen ein Detail dieser Plätze, das hervorsticht und bisweilen auch einen Hinweis auf den gesuchten Namen gibt, sodass Sie es bei der Lösung nicht ganz so schwer haben sollten.

Zehn Getränkegutscheine zu gewinnen

Zu gewinnen gibt es zehn Getränkegutscheine der Bielsteiner Erzquell Brauerei. Die Gewinner werden nach den Sommerferien benachrichtigt.

Und so machen Sie mit: Wenn Sie die Lösung wissen, dann rufen Sie bis spätestens Sonntag, 24 Uhr, an unter 01378/90 60 82 (0,50 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk wesentlich höher) oder senden Sie uns eine SMS mit dem Kennwort „RRG82“ und der Lösung sowie mit Ihrem Name und Ihrer Adresse an die Nummer 99 6 99 (0,50 Cent/SMS).

Auf dem Platz in der närrischen Gemeinde steht dieser Brunnen, gestiftet von der benachbarten Volksbank. Copyright: Gies

Bitte nennen Sie uns am Telefon den Lösungsbuchstaben mit dem Lösungswort!