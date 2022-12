Spende an Vereine 7500 Euro Maskenerlös

Marienheide – Die Vertreter von elf Institutionen und Vereinen aus Marienheide haben Grund zur Freude. Die Inhaber der Markt-Apotheke in Marienheide, Regina Bodendorfer und Wilhelm Happ, überreichten diesen eine Geldspende in Form eines Schecks in Höhe von 7500 Euro.

„Das Geld stammt aus dem Verkauf von Masken während der Corona-Zeit an diejenigen, die über 60 Jahre sind oder unter Vorerkrankungen leiden“, sagt Bodendorfer. Die von der Bundesregierung zwischen Januar und Mitte April des vergangenen Jahres ausgegebenen Apotheken-Coupons für FFP2-Masken sind von den Versicherten zu zwei Euro selbst bezuschusst worden. Diese Beträge sind nun von Seiten der Apotheke für den guten Zweck gespendet worden. „Wir sind eine Apotheke aus dem Zentrum der Gemeinde und Marienheide liegt uns am Herzen – aus diesem Grund wollen wir auch den Einrichtungen des Ortes helfen“, sagt Bodendorfer. Während der Pandemie seien Feste und Versammlungen ausgeblieben, Einnahmen weggebrochen, aber die Kosten für die Vereine und Einrichtungen dennoch geblieben, so Bodendorfer.

Bedacht werden das Caritas-Seniorenzentrum Marienheide, der Reitverein Bergische Höhen, der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr, der Schützenverein Marienheide, die Arbeiterwohlfahrt Marienheide, die Fußballabteilung des SSV Marienheide, die Raps Gemeinnützige Werkstätten, die Oberbergische Gesellschaft zur Hilfe für psychisch Behinderte, das Pattberghaus, das Landwehrhaus sowie das Wohnheim Finca del Sol. (ds)