Thier – Die Schützenbruderschaft St. Sebastianus Thier sammelt für die Ukraine. Am Freitag, 11. März, um 18 Uhr werden am Schießstand auf dem alten Schulhof an der Johann-Wilhelm-Roth-Straße Sachspenden entgegengenommen.



Die Spenden werden durch die Schützen gesammelt und am Sonntag, 13. März, dann an die rumänisch-ukrainische Grenze gebracht und von dort aus weiter verteilt.



Welche Spenden konkret gebaucht werden, das haben die Schützen durch „persönlichen Kontakt zu einem Arzt“ aufgelistet, berichtet die Bruderschaft in einer Mitteilung.



Medikamente und Hygieneartikel

Dringend gebraucht werden Schlafsäcke, Isomatten, Medikamente, insbesondere Schmerzmittel, Desinfektionsmittel, Einwegrasierer und Einweghandschuhe sowie Verbandsmaterial, Hygieneartikel, Süßigkeiten für Kinder, Handtücher, Baby- und Kleinkindertrinkflaschen, neue Unterwäsche und Badeschlappen.



Spenden können auch schon im vor hinein abgegeben werden.



Kontakt zur Schützenbruderschaft Thier unter Telefon 02267/3846, 02267/1733 oder 02267/2120. (cr)

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels hatte gestanden, dass die Spenden direkt der Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ übergeben werden. „Ärzte ohne Grenzen ruft generell nicht zu Sachspenden und derartigen Sammlungen auf“, berichtet die Hilfsorganisation. Die Thierer Spenden sind inzwischen vor Ort angekommen.