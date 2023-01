Trainingsstall Leckebusch Nümbrechter Westernreiterin erhält silbernes Reitabzeichen

Nümbrecht – Das Sommerturnier der Westernreiter, das der Trainingsstall Leckebusch in jedem Jahr ausrichtet, fiel auch in diesem Sommer der Pandemie zum Opfer.



Da jedoch die Landesmeisterschaften der Ersten Westernreiter Union Deutschland (EWU) auf dem Gelände von Schloss Wickrath in Mönchengladbach ausgerichtet wurde, konnte Wettkampferfahrung gesammelt werden. Dort gingen Reiterinnen aus dem Trainingsstall Leckebusch mit zwölf Pferden an den Start.

Westernreiterin aus Nümbrecht bekommt silbernes Reitabzeichen

Zum Team Leckebusch gehörten Linda Leckebusch-Stark, Caroline Leckebusch, Sophie Schonauer (Bonn), Carlotta und Louisa Gerdes (Windeck), Katrin Wingenroth (Solingen), Leonie Hannes (Nümbrecht) und Elli Hess (Waldbröl). Das Team trat vor allem mit Juniorpferden an. Trotz ihrer Jugend agierten die Pferde sehr souverän und gewannen gemeinsam mit ihren Reiterinnen einige Rheinlandmeister-Titel.

Leonie Hannes wurde zudem aufgrund hervorragender Leistung das Silberne Western-Reitabzeichen verliehen. Dies ist neben dem Goldenen Western-Reitabzeichen die höchste Auszeichnung die im Western-Reitsport verliehen wird.

Leckebuscher Team holt sechs Medaillen bei EM

Eine Woche vor den Rheinland-Meisterschaften hatte der Trainingsstall mit vier Reiterinnen und acht Pferden an der Europameisterschaft der American Quarter Horses in Kreuth teilgenommen. Das Team kehrte mit drei Gold-, einer Silber-und zwei Bronzemedaillen sowie mehreren Top Ten-Platzierungen zurück.



Linda Leckebusch-Stark gewann den Europameister-Titel in der Junior Ranch Riding mit dem fünfjährigen Wallach im Besitz von Catharina Cramer „RS Broadway Blue“. Zudem wurde sie Vize-Europameisterin in der neuen Disziplin Ranch Trail. Die Geschwister Carlotta und Louis Gerdes und Sophie Schonauer ritten sehr erfolgreich mit ihrem Nachwuchspferden in der Amateurklasse.

Das könnte Sie auch interessieren:

Manufaktur an der Sieg Anzeige Hennefer hat Salbe für den Pferdefuß entwickelt von Sandra Ebert

Waldwirtschaft in Windeck Anzeige Pferderücker warnen vor dem Aussterben ihres Berufstandes

Sieben im Check Anzeige Welche Sportarten sind gut bei Rückenschmerzen und welche eher nicht?

Als letztem Höhepunkt des Jahres treten die Westernreiter Ende September bei den Deutschen Meisterschaften in Kreuth in Bayern an. (r)