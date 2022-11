Die Polizei ermittelt nach einem Übergriff am Gummersbacher Busbahnhof.

Gummersbach – Die Kripo ermittelt gegen drei Jugendliche wegen versuchter räuberischer Erpressung. Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige stehen unter Verdacht, am Donnerstag am Gummersbacher Busbahnhof einen 13-Jährigen bedroht zu haben. Die Polizei berichtet, dass der Junge nach eigenen Angaben im Bereich der Treppe auf seinen Bus gewartet hatte, als ihn plötzlich vier bis fünf Jugendliche umringten und bei Androhung von Schlägen die Herausgabe seines Handys und einer Kette verlangten. Der 13-Jährige aber ließ sich nicht beeindrucken und entfernte sich. Die anderen Jugendlichen folgten ihm und schlugen ihn einmal, bevor der Junge in seinen Bus einsteigen konnte.

Kurze Zeit später kehrte er mit seinem Vater zum Busbahnhof zurück, wo sie drei der Täter antrafen. Als sie den Vater sahen, nahmen sie Reißaus. Die hinzugerufene Polizei traf in der Nähe drei Tatverdächtige an, den 14-Jährigen und die beiden 15-Jährigen. Sie mussten die beamten mit zur Wache begleiten, wo sie später ihren Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Zeugen sollen sich melden, (0 22 61) 8199-0. (ag)