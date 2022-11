Unfall in Bergneustadt Kölner bleibt nach Flucht auf der A4 liegen

Bergneustadt – Ein 36-jähriger Kölner ist nach einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Bergneustadt zunächst geflüchtet, blieb dann jedoch mit seinem stark beschädigten Auto auf der Autobahn liegen. Wie die Polizei weiter berichtet fuhr der 36-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen um 21.53 Uhr zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Kindern (3 und 9 Jahre) auf dem Südring in Richtung Autobahn.

Im Bereich der „Norwegerkurve“ kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Kurvenbereich gegen zwei Warnschilder, wobei eines dabei aus der Verankerung gerissen wurde. Er blieb laut Angaben der Polizei zunächst stehen, fuhr dann aber mit seinem erheblich beschädigten Auto auf die A4 in Richtung Köln.

Erst als sein Auto auf der Autobahn aufgrund der Beschädigungen liegen blieb, informierte er die Polizei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,46 Promille. Der 36-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. (ar)