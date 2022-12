Unfall in Gummersbach Schwerverletzter wollte türmen

Gummersbach – Zu Fuß wollte sich am Montagabend ein 32 Jahre alter Autofahrer aus dem Staub machen – trotz schwerer Verletzungen. Zuvor hatte sich der Marienheider gegen 20.25 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Dümmlinghauser Straße in Gummersbach-Bernberg überschlagen. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann reichlich getrunken – Zeugen des Unfalls hinderten ihn dann aber an seiner Flucht.

Zwei weitere Fahrzeuge gerammt

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der 32-Jährige in Richtung der Lindenstockstraße unterwegs, als er auf der Dümmlinghauser Straße, in Höhe des Hauses 94, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, dieses krachte in ein anderes Auto, das am Fahrbahnrand abgestellt war. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass zwei weitere Wagen beschädigt wurden. Das Auto des Marienheiders kam nicht nur ins Schleudern, es überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Den Angaben von Zeugen zufolge befreite sich der Fahrer aus dem Wrack und wollte sich prompt vom Unfallort entfernen. Daran wurde er aber gehindert, sodass der Rettungsdienst ihn behandeln konnte und die Polizei einen Alkoholtest vornehmen konnte.



Zeugen griffen ein und stoppten den Mann

Dabei stellten die Beamten fest, dass er alles andere als nüchtern war. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus, dort wurde er stationär aufgenommen. Auch musste der 32-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, während die Polizei den Führerschein kassierte.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und wegen der aufwendigen Reinigung der Fahrbahn blieb die Dümmlinghauser Straße bis etwa 0.30 Uhr gesperrt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand den Angaben der Polizei zufolge ein teils erheblicher Schaden.