Vereinfachtes Verfahren Wiehler CDU möchte Wohnungsbau erleichtern

Wiehl – Die Wiehler CDU möchte, dass die Stadt alle Grundstücke auflistet, die wegen ihrer Nähe zu bestehenden Häusern zügig und unbürokratisch für eine Bebauung freigegeben werden können. Das sogenannte „vereinfachte Verfahren“ sei Grundlage für günstigen Wohnraum und helfe dabei, den Menschen den Traum vom Eigenheim zu erfüllen, sagt die CDU.

Unbürokratische Wohnbebauung?: Thema an Planungsausschuss verwiesen

Der Stadtrat hat das Thema zunächst in den Planungsausschuss verwiesen. Dort ist eine kontroverse Debatte zu erwarten. Lars Andre Lang (CDU) wusste zu berichten, dass viele Familien in Nachbarkommunen ziehen, weil sie in Wiehl kein Bauland finden.



Das könnte Sie auch interessieren:

Run auf Zuschüsse Anzeige Reichshofs Gemeinderat baut Photovoltaik-Förderung deutlich aus

Wipperfürther Helles Anzeige Die Hansestadt hat ihr jetzt ihr eigenes Bier

Kein Wohnraum Anzeige Gemeinderat Morsbach stellt Förderprogramm für junge Familien in Frage von Jens Höhner

Auch im vereinfachten Verfahren bleibe die Entscheidung bei der Politik, die Stadt hätte aber mehr Eigenverantwortung. Marc Zimmermann (Grüne) zeigte sich dagegen skeptisch: „Alle Naturschutzverbände lehnen das vereinfachte Verfahren ab.“ (tie)