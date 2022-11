Bielstein – Insgesamt vier Menschen sind am Freitagabend bei einer Kollision zweier Fahrzeuge in Wiehl-Bielstein verletzt worden, darunter auch zwei Kinder. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung zwischen der Bielsteiner Straße (L336) und dem Autobahnzubringer (L305).

Fahrerin fuhr über rote Ampel

Wie die Polizei vor Ort berichtete, wollte die Fahrerin eines Toyota mit ihrem Fahrzeug von der Bielsteiner Straße aus an der Kreuzung nach links in Richtung Bomig abbiegen. Mit ihr im Auto saßen auch zwei Kinder im Alter von sechs und zehn Jahren.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizisten vor Ort überfuhr die Frau die rote Ampel und stieß mit einem 60-jährigen Fahrer zusammen, der mit seinem VW von Bomig in Richtung Wiehl unterwegs war. Der Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde sein Fahrzeug auf die entgegengesetzte Fahrbahn geschleudert.

Alle Beteiligten kamen ins Krankenhaus

Alle Insassen der beiden Fahrzeuge wurden so verletzt, dass sie mit Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Zu einem größeren Stau war es am Freitagabend in Folge des Unfalls nicht gekommen. Die Polizei hatte den Verkehr von der Westtangente aus in Richtung Bielstein umgeleitet. Der Verkehr von Wiehl in Richtung Gummersbach konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.