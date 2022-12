Gummersbach – Erleichterung hatte sich nach dem Abpfiff in Reihen des VfL Gummersbach breitgemacht. Mit 30:26 (13:12) hat der VfL das Spitzenspiel der Zweiten Handball-Bundesliga gegen den VfL Eintracht Hagen gewonnen. Deutlich war den Spielern zuvor anzumerken gewesen, wie die beiden Niederlagen zum Jahresauftakt an ihrem Selbstvertrauen genagt hatten.

VfL hat im offenen Schlagabtausch den längeren Atem

Nach der knappen 27:29-Niederlage in der Schwalbe-Arena im Pokal-Viertelfinale gegen Bundesligist HC Erlangen sei seine Mannschaft in ein Leistungsloch gefallen, sagte VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson im Anschluss an die Partie gegen Hagen. Damit erklärte er auch den schwachen Auftritt beim VfL Lübeck-Schwartau und die daraus resultierende 29:31-Niederlage. Gegen Hagen hielt seine Mannschaft dem Druck stand und bewies in der Schlussphase den längeren Atem in dem offenen Schlagabtausch.

Neben der Freude über den Sieg gibt es aber auch Sorgen um Janko Bozovic. Dem Halbrechten war beim Kampf um den Ball der Hagener Pouya Norouzi auf den rechten Ellbogen gefallen. Bozovic konnte nicht mehr weiterspielen, hatte im Anschluss noch starken Schmerzen und konnte den Arm nicht beugen. Die am Donnerstagmorgen durchgeführte MRT-Untersuchung brachte keine Klarheit beziehungsweise keine abschließende Diagnose. Daher soll nun ein Ellbogenspezialist konsultiert werden.

Restkontingent von Tickets für nächste Heimspiele

Damit sieht es nicht so aus, dass der VfL am Sonntag, 16 Uhr, gegen den ThSV Eisenach schon wieder auf ihn zurückgreifen kann. Für das Heimspiel wie auch das gegen den TV Großwallstadt am Montag, 28. Februar, 19 Uhr, gibt es erneut ein Restkontingent an Tageskarten im freien Verkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter vfl-gummersbach.de/tickets. Nach der neuen Coronaschutzverordnung sind im Februar weiterhin von 1240 Zuschauer erlaubt. Die meisten Tickets gehen an die Dauerkarteninhaber.