VfL Gummersbach Ein bisschen Spaß muss sein . . .

Gummersbach – Nach anstrengenden sechs Tagen im Trainingslager in Österreich hat die Bundesliga-Mannschaft des VfL Gummersbach am Donnerstag wieder den Rückweg in die Heimat angetreten. Trainer Gudjon Valur Sigurdsson zog ein durchweg positives Fazit der trainingsintensiven Tage. „Ich bin wirklich sehr zufrieden, die Jungs haben alle gut mitgearbeitet. Das Training war natürlich anstrengend, hat die Spieler aber stärker gemacht“, lobte der Trainer seine Mannschaft.

„Das waren intensive sechs Tage mit viel Training, aber auch ein bisschen Spaß"

Lauftraining, Krafttraining und natürlich auch handballspezifische Einheiten von morgens bis abends hatten zuletzt den Tagesablauf der Gummersbacher Handballer bestimmt. Platt aber motiviert hatten sich die jungen Männer in den sozialen Medien gezeigt und dort für ihre Fans täglich ein Videotagebuch veröffentlicht. Lukas Blohme gewährte den Fans jeden Abend einen Einblick hinter die Kulissen und ließ mit seinen Mannschaftskollegen den jeweiligen Tag Revue passieren. „Das waren intensive sechs Tage mit viel Training, aber auch ein bisschen Spaß. Letztes Jahr konnten wir wegen der Corona-Situation leider kein Trainingslager machen. Das war deshalb auch gut für die neuen Spieler, um sich direkt gut in die neue Mannschaft reinzufinden“, meinte Lukas Blohme im aufgenommen Video von der Rückfahrt. Um ihn rum sei es nun sehr ruhig. Alle seien nun müde, schildert Blohme die schläfrige Stimmung im Mannschaftsbus.

Einen Tag zuvor hatte sich die Mannschaft beim Rafting ausprobiert , um als Team noch enger zusammenzuwachsen. „Das hat Spaß gemacht“, berichtet Tom Kiesler. Trainer Sigurdsson erklärt: „Spaß gehört auch dazu. Denn in meinen Augen kann man nur Erfolg haben, wenn man auch Spaß an dem hat, was man tut.“ Den letzten Tag ihres Trainingslagers in Österreich ließ das Team beim Mannschaftsabend in Ischgl ausklingen. In Gummersbach angekommen, geht es direkt mit dem Training für die bevorstehende Saison weiter. „Ab Montag werden wir wieder trainieren“, so Sigurdsson. Zwei Einheiten warten an den Trainingstagen dann auf die Mannschaft.