Gummersbach – Der VfL Gummersbach hat kurz vor dem Heimspiel an Rosenmontag gegen den TV Großwallstadt überraschend bekanntgegeben, dass er sich zum Saisonende der Zweiten Handball-Liga gleich von fünf seiner Spieler verabschieden wird. Fynn Herzig, Janko Bozovic, Timm Schneider, Raul Santos und Diogo Valerio werden in der kommenden Saison nicht mehr für den oberbergischen Verein auflaufen. Im Dezember hatte der Verein bereits bekannt gegeben, dass auch Alexander Herrmann nicht in Gummersbach bleiben wird.



Die Mannschaft weiterentwickeln

„Auch wenn wir mit den aktuellen Leistungen und dem Tabellenstand zufrieden sind, geht es für uns als Verein immer darum die Zukunft zu planen und die Mannschaft weiterzuentwickeln“, äußert sich VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler zu den Abgängen.

Mit Fynn Herzig verlässt ein echtes VfL-Urgestein den oberbergischen Verein. Seit mittlerweile 16 Jahren steht der 23-Jährige im Dienste des VfL Gummersbach. Als gebürtiger Gummersbacher hat Herzig alle Mannschaften der Handballakademie durchlaufen. Den VfL verlässt er zum Saisonende auf eigenen Wunsch, um sich neuen Herausforderungen zu stellen, wie er selbst sagt.



Herzig schließt Rückkehr nicht aus

„Ich hätte ihn sehr gerne hierbehalten, aber ich respektiere auch seinen Wunsch etwas Neues zu machen. Manchmal braucht man so etwas. Ich hoffe aber, ihn irgendwann in der Zukunft wieder im Trikot des VfL Gummersbach zu sehen“, äußert sich VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson zur Entscheidung des VfL-Eigengewächses.



Und Fynn Herzig scheint ähnliche Gedanken zu haben: „Ich bin meinem Heimatverein und der ganzen VfL-Familie dankbar, dass sie es mir ermöglicht haben, meinen Kindheitstraum wahr werden zu lassen. Der VfL ist und bleibt mein Herzensverein und ich schließe nicht aus irgendwann wieder zurückzukommen“, so der Rückraumspieler.

Schnell zum Stammspieler entwickelt

Erst seit 2019 läuft Janko Bozovic für die Gummersbacher Handballer auf und entwickelte sich schnell zu einem Stammspieler des VfL. „Auch in dieser Saison spielt Janko super und wir sind sehr zufrieden mit ihm, aber wir haben uns entschieden, uns auf der Position zur kommenden Saison zu verjüngen“, begründet der VfL-Trainer die Entscheidung, den Vertrag des 36-Jährigen nicht weiter zu verlängern.



Wie viele Spiele Bozovic noch für den VfL absolvieren kann, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Wegen einer Verletzung am Ellbogen fällt er voraussichtlich noch bis Ende März aus.

Auch der Kapitän muss gehen

Neben Vize-Kapitän Fynn Herzig muss sich das Team des VfL auch von seinem Kapitän verabschieden. Vor zwei Jahren war Timm Schneider nach Gummersbach gewechselt. Neben seiner Rolle als Rückraumspieler übernahm er erst kürzlich auch das Co-Traineramt in der A-Jugend-Mannschaft des VfL.

Wie sich ein Abschied aus Gummersbach anfühlt, das weiß Raul Santos bereits, denn schon einmal sagte der Linksaußen der Kreisstadt „Tschüss“, als er sich 2016 nach vier Jahren beim VfL aus Gummersbach verabschiedete. Erst 2020/21 kehrte er zurück und muss sich nun erneut verabschieden. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder nach Gummersbach zu kommen, egal ob vom Freundeskreis her, vom Sportlichen oder dem ganzen Umfeld. Ich werde jetzt die letzten Monate mit dieser tollen Mannschaft genießen“, so der 29-Jährige.

Vorzeitig aufgelöst wird der Vertrag mit Torhüter Diogo Valerio. In der vergangenen Saison stand Valerio als zweiter Torhüter auf der Platte, zuletzt zeigte der Portugiese, der im Sommer 2020 zum VfL gekommen war, bei der U23 in der Dritten Liga gute Leistungen. „Diogo hat gute Fortschritte gemacht. Ich bin mir sicher, dass er sich in den nächsten Jahren zu einem sehr guten Torhüter entwickeln wird“, so der VfL-Trainer.

Vor ihrem Saisonende möchten die Fünf noch ein Ziel erreichen. „Der Aufstieg wäre der perfekte Abschluss“, so Herzig. (lth)