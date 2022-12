Die Handballer des VfL Gummersbach haben sich am Mittwoch ins Goldene Buch der Stadt eingetragen.

Gummersbach – Zehn Jahre ist es her, dass sich die Handballer des VfL Gummersbach ins Goldene Buch der Stadt eingetragen haben. 2012 hatten sie das Finale des EHF-Pokals erreicht. Jetzt sind sie zurück in der 1. Bundesliga. Für Gummersbachs Bürgermeister Frank Helmenstein erneut ein Anlass, die Mannschaft sich eintragen zu lassen.

Dabei blickte er auf zehn turbulente Jahre zurück: Mit dem Tiefpunkt des Abstiegs am 9. Juni 2019. „Der VfL bewegt die Herzen“, sagte Helmenstein. Beim Abstieg sei sein Handy voll mit Nachrichten gewesen, beim Aufstieg seien es deutlich mehr gewesen, berichtete er. „Ich weiß nicht, ob Sie ermessen können, wie vielen Menschen Sie eine Freude gemacht haben“, wandte er sich an die Spieler und an Trainer Gudjon Valur Sigurdsson. Dem verlieh er für dessen Verdienste zudem noch die kleine goldene Stadtmedaille.

Ein Dank ging auch an VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler, stellvertretend für die Fans an Claudia Thamm, Vorsitzende von Blue-White Dynamite, und für die Wirtschaft an Frank Grebe, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gummersbach, und Lars Daniel vom Hauptsponsor Sabo.