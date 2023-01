Die U23 des VfL Gummersbach gewinnt in der Staffel Süd-West der Dritten Handball-Bundesliga mit 27:20 (11:9) gegen die mHSG Friesenheim-Hochdorf II und fährt somit den sechsten Sieg in Folge ein. Die Euphorie wurde jedoch getrübt, weil Florian Schmidt durch einen Gesichtstreffer schwer verletzt wurde. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Spiel in der Schwalbe-Arena startete zäh

Das Spiel in der Schwalbe Arena begann zäh und langsam und spiegelte die behäbige Spielweise der Gäste aus Friesenheim wider. Zwischen der 14. und der 18. Minute fiel kein einziges Tor, und die Partie blieb bis zum 8:7 (21.) für die Gummersbacher recht ausgeglichen. Zwar war der VfL immer eine Nasenlänge voraus, aber eine deutliche Dominanz war bis zur Halbzeitpause (11:9) noch nicht erkennbar.

Der Beginn der zweiten Halbzeit ließ ebenfalls kein besseres Spiel erahnen. Es war noch kein Tor gefallen, als Florian Schmidt in der Abwehr aus nächster Nähe mit voller Wucht den Ball ins Gesicht bekam (34.). Schmidt blieb einige Minuten am Boden liegen, ehe er wieder aufstehen und das Spielfeld verlassen konnte, um sich in ärztliche Behandlung zu begeben.

Wendepunkt in der 36. Minute

Erst in der 36. Minute fiel das erste Tor der zweiten Halbzeit zum 12:9 durch Paul Ohl. Dies sollte auch der Wendepunkt im Spiel sein. Von da an schaffte das Team von U23-Trainer Goncalo Miranda sich aus der schwerfälligen Spielweise zu lösen und setzte sich fortan kontinuierlich ab.

So stand es nach einem Fünf-Tore-Lauf der Blau-Weißen in der 46. Minute bereits 19:10. Der Knoten war geplatzt und die U23 des VfL brachte das Spiel souverän zu Ende und behielt, auch Dank der 16 Paraden von Torhüter Martin Nagy, die beiden Punkte in Gummersbach.

VfL-Trainer Goncalo Miranda erklärte: „In der ersten Halbzeit hatten wir viele technische Fehler und unsere Gäste sind körperlich stärker und kompakter, aber wir hatten das ganze Spiel über die bessere Abwehrleistung.“

Das nächste Spiel für das Miranda-Team findet am Freitag, 20 Uhr, beim TuS 04 Dansenberg in der Layenberger Sporthalle in Kaiserslautern statt. (cag)

Tore VfL Gummersbach II: Nagy (1), Ohl (6/1), Brill (1), Hrovatin (3/2), Unbehaun (3), Schmidt (2), Würz (1), Israel (1), Köster (5), Harder(1), Eickhoff (3).