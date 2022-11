VfL vor Spitzenspiel Sigurdsson will nicht mehr an Dessau denken

VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson möchte nicht mehr an das Spiel am vergangenen Montag denken, sondern nach vorne schauen. In Dessau hatten die Gummersbacher Handballer auswärts eine knappe Niederlage in der Zweiten Handball-Liga hinnehmen müssen, die ihre vorangegangene Siegesserie beendet hatte.

Ein direkter Verfolger mit Sicherheitsabstand

Mit den Fans im Rücken will der VfL am Sonntag in der Schwalbe-Arena nun aber wieder zwei Punkte holen. Auf die Oberberger wartet ein Spitzenspiel, denn der Tabellenerste empfängt in der Liga mit Nordhorn seinen direkten Verfolger. Noch trennen die beiden Teams jedoch acht Punkte. „Wir müssen in der Abwehr und im Angriff wieder besser spielen als gegen Dessau“, betont Sigurdsson, der zuletzt beides im Training noch mal in den Fokus genommen hat und von seinem Team nun die bestmögliche Leistung erwartet.

Nordhorn kommt mit drei Niederlagen aus vier Spielen

Den Gegner schätzt der VfL-Trainer vor allem in der Abwehr als stark und kompakt ein. „Nordhorn ist ein sehr eingespieltes Team, das auch sehr geduldig spielen kann“, so der Trainer, der die Gäste aus Niedersachsen deshalb auch nicht unterschätzen möchte. Dabei hatte das Team aus Nordhorn zuletzt eine Schwächephase gehabt und in den vergangenen vier Spielen drei Niederlagen einstecken müssen. Der Tabellendritte Hamm hängt Nordhorn Stand Freitagnachmittag mit nur einem Punkt weniger im Nacken.

Zumindest für den VfL lief es gegen die Gäste aus Niedersachsen bisher nicht schlecht. Das Hinrunden-Duell in Lingen ging mit 28:22 an die Gummersbacher und auch im Achtelfinale des DHB-Pokals hatte der VfL am Ende deutlich die Nase vorn.

Keine Prognose, ob Hermann noch ein Spiel macht

Verzichten muss Sigurdsson am Sonntag weiterhin auf die beiden Verletzten Hakon Styrmisson und Alexander Hermann. „Alex ist noch nicht wieder ins Training eingestiegen. Wie müssen ihm Zeit gegen“, sagt Sigurdsson, der noch keine Prognose abgeben möchte, ob Hermann in dieser Saison noch mal eingesetzt werden kann. Anpfiff in der Schwalbe-Arena ist am Sonntag um 16 Uhr. „Ich hoffe, dass viele Fans in die Halle kommen“, so der Trainer. Alles zum Spiel lesen Sie wieder im Liveticker unter ovz-digital.de.

Badefässer, Fasssaunen, Gartenhäuser: VfL mit neuem Partner

Unterdessen darf sich der VfL Gummersbach ab dem 1. Mai mit dem Gummersbacher Unternehmen Holzklusiv aus Derschlag über einen neuen Premium-Partner freuen.

Jonas Stüber, Tom Kiesler und Tibor Ivanisevic (v.l.) testeten einen Jacuzzi. Copyright: Nastasja Kleinjung

„Wir sind überzeugt, einen engagierten Partner gefunden zu haben, der eng mit der Region verwurzelt ist und auch die Leidenschaft für unseren Sport teilt“, freut sich VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler über die neue Partnerschaft.

Holzklusiv entwickelt nach eigenen Angaben als einziger deutscher Hersteller individuell konfigurierbare Hot Tubs mit Tüv-zertifizierten Spa-Systemen wie Badefässer, Fasssaunen und Gartenhäuser. „Wir sind stolz und freuen uns sehr, den VfL in Zukunft unterstützen und auf seinem zukünftigen Erfolgsweg begleiten zu dürfen“, äußert sich Dimitrij Scholochow, Geschäftsführer von Holzklusiv.