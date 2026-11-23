Die Volksbank Oberberg hat in Eckenhagen auf 156 Jahre Bankgeschichte zurückgeblickt. Der Abend bot Einblicke in die Bankgeschichte, ein Programm mit dem Comedian Martin Schopps und gleich mehrere Premieren. So begrüßte Sebastian Bender die Gäste zu seinem ersten Mitgliederabend als Niederlassungsleiter für den Reichshof.

Neuer Niederlassungsleiter ist in Reichshof kein Unbekannter

Der 42-Jährige ist in der Gemeinde aber kein Unbekannter: Acht seiner bislang zwölf Jahre bei der Volksbank Oberberg hat er in Reichshof gearbeitet. Heute verantwortet er die vier Geschäftsstellen in Brüchermühle, Denklingen, Eckenhagen und Wildbergerhütte mit insgesamt 32 Mitarbeitenden. Bender dankte seinem Team für den täglichen Einsatz und würdigte das Vereinsleben sowie den ehrenamtlichen Zusammenhalt in der Gemeinde. Mit 5392 Mitgliedern ist die Volksbank Oberberg in Reichshof stark vertreten.

Mitgliedervorteile und finanzielle Bildung für junge Menschen

Bender stellte die Vorteile einer Mitgliedschaft vor, von regionalen MeinPlus-Partnern bis zu exklusiven Veranstaltungen. Außerdem ging er auf die finanzielle Bildung junger Menschen ein. Mit den Angeboten „Finance Fit“ und „Go Finance“ arbeitet die Bank mit inzwischen 14 Partnerschulen zusammen, darunter mit der Gesamtschule Eckenhagen. Auch der Volksbank-Vorstandsvorsitzende Andreas Neumann feierte eine Premiere: Erstmals sprach er bei einem Mitgliederabend.

Neumann blickte zurück

Neumann erinnerte er an die Anfänge des Instituts. Im Jahr 1870 gründeten 26 Bürger die Eckenhagener Volksbank. Am 10. November 1962 entstand durch eine Umstrukturierung die Volksbank Oberberg mit Niederlassungen in Eckenhagen und Gummersbach.

Aktuelle Zahlen belegen die Bedeutung Reichshofs

Die Bedeutung Reichshofs belegte Neumann mit aktuellen Zahlen. Rund 11.100 der etwa 18.500 Einwohner sind Kunden der Bank. Das betreute Kundenvolumen der Niederlassung wuchs in den ersten neun Monaten des Jahres um gut fünf Prozent auf rund 571 Millionen Euro. Wirtschaftliche Stärke sei die Voraussetzung, um auch künftig persönlich vor Ort präsent zu bleiben. „Wir wollen wirtschaftlich stark bleiben, ohne unsere Bodenständigkeit zu verlieren“, betonte Neumann.

Comedian Martin Schopps nimmt den Schulalltag aufs Korn

Anschließend hatte der Kölner Comedian die Bühne für sich. Schopps, der bereits beim Mitgliederabend in Waldbröl auftrat, nahm vor allem die Absurditäten des Schulalltags aufs Korn. Elternabende boten reichlich Stoff. Als er wissen wollte, ob Väter freiwillig zu Elternabenden gehen, meldete sich Vorstandsmitglied Marc Gottschlich. Weitere Themen waren der kölsche Klüngel und ungewöhnliche Kindernamen. Nach zwei Zugaben, bei denen er auch sein musikalisches Talent zeigte, verabschiedete sich Schopps unter großem Applaus.

Ein Abend in drei Illustrationen

Erstmals begleitete ein Graphic-Recording-Künstler einen Mitgliederabend der Volksbank Oberberg. Michel Ley hielt die wichtigsten Aussagen live in drei Illustrationen fest. Die Bilder zu den Reden von Sebastian Bender und Andreas Neumann griffen die regionale Verbundenheit, die Mitgliedervorteile und den Genossenschaftsgedanken auf. Auch den Auftritt von Martin Schopps setzte Ley als humorvolle Karikatur um. Zum Abschluss erläuterte der Cartooniszt, dessen Cartoons auch in dieser Zeitung zu sehen waren, seine Arbeit. (ar)