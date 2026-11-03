Vorträge und Lesungen im November

Vortrag über „Krieg und Frieden“ in Morsbach: Der am 29. Oktober krankheitsbedingt abgesagte Vortrag von Reinhard Merkel wird nachgeholt: Am Donnerstag, 5. November, 19 Uhr, spricht der Jurist im Kulturbahnhof über „Neue Formen des Krieges – und neue Probleme ihrer Rechtfertigung". Karten gibt es für 20 Euro unter kulturbahnhof@gemeinde-morsbach.de.

Israel-Korrespondent spricht in Osberghausen: Die Culturkirche Oberberg lädt zu einem Vortrags- und Diskussionsabend ein. Der langjährige ZDF-Korrespondent Klaus Prömpers wird in seinem Vortrag mit dem Titel „Israel – Wohin gehst Du?“ über die jüngere Geschichte des Nahostkonflikts sprechen. Bei seinem Auftritt am Freitag, 6. November, 19 Uhr, in der Kirche in Engelskirchen-Osberghausen, Em Depensiefen 4, geht es um die innenpolitischen Spannungen und außenpolitischen Unsicherheiten des Staates Israel und das Ergebnis der jüngsten Wahl. Der Eintritt ist frei.

Buchpremiere in Bergneustadt: Matthias Reuter kommt aus dem Ruhrgebiet nach Bergneustadt, um sein neues Buch vorzustellen: „Pommes in Bademoden“ heißt der Lyrik- und Kurzgeschichtenband, aus dem er am Samstag, 7. November, 20 Uhr, im Schauspiel-Haus vorliest und dazu Klavier spielt. „Es lohnt sich ja grundsätzlich immer, vor die Tür zu gehen“, glaubt Reuter. „Selbst wenn alles schiefläuft, bleibt am Ende eine gute Geschichte übrig.“

Konzerte in Drabenderhöhe, Morsbach und Wipperfürth

Akkordeonmusik in Drabenderhöhe: Die Musikfreunde sind eingeladen zum Jahreskonzert des Akkordeon-Orchesters Drabenderhöhe-Bergisch-Land. Am Sonntag 8. November, 16 Uhr, präsentieren die Musikerinnen und Musiker im Stadtteilhaus Drabenderhöhe ein breites musikalisches Spektrum voller Klangvielfalt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Oldie-Night in Morsbach: Zum Abschluss der Veranstaltungen zum Jubiläum „130 Jahre Heimatverein“ steigt am Samstag, 14. November, 19 Uhr, im Gertrudisheim eine „Oldie-Live-Night“. Es spielt die Coverband „Verdammt echt“. Karten zum Preis von 10 Euro kann man bestellen unter heimatverein-morsbach @web.de.

Musikverein spielt in Wipperfürth: Der Musikverein Wipperfürth lädt am Samstag, 14. November, 19.30 Uhr, zu seinem Herbstkonzert in die Alte Drahtzieherei ein. Unter der Leitung von Tobias Sünder soll ein abwechslungsreiches Programm aufgeführt werden. Das Jugendorchester der Musikschule Wipperfürth spielt im zweiten Teil unter der Leitung von Detlev Hoffmann. Karten gibt es für 16 Euro in der Buchhandlung Colibri und in der Musikschule. Kinder unter 14 Jahre sind frei.

Workshop, Repair-Café und Spielwaren-Basar am 14. November

Kräuterworkshop in Nümbrecht: Kräuter werden äußerlich als Bestandteil von Salben und Tinkturen oder innerlich als Tee oder Würzmittel verwendet. Weitere Möglichkeiten sie zu nutzen, sind Duftsäckchen und duftende Kompressen. Der Kneippverein Nümbrecht veranstaltet am Samstag, 14. November, 10 Uhr, einen Workshop in der Cafeteria des Engelsstifts, Jakob-Engels-Straße 4, bei dem solche Kräutersäckchen angefertigt werden. Der Kostenbeitrag für Nichtmitglieder beträgt 5 Euro. Anmelden kann man sich bis 12. November bei Nanja Schriever-Sommer, (02293) 901950, schriever-sommer@web.de.

Matthias Reuter mag Pommes. Copyright: Hoffmann

Repair-Café in Wiehl: Am Samstag, 14. November, kann man sich von 14 bis 17 Uhr im Wiehler Repair Café an der Wiesenstraße 8 wieder bei Instandsetzungen helfen lassen. Mitbringen kann man defekte elektrische und mechanische Gegenstände, Fahrräder oder Dinge, die kleinere Holzarbeiten nötig machen. Auch einfache Reparaturen an Kleidung sind möglich. Für Schleifarbeiten und Reparaturen von Kaffeevollautomaten sollte man sich anmelden unter 0176/ 57646242.

Spielwaren aus zweiter Hand in Frielingsdorf: Die Kolpingsfamilie Frielingsdorf/Lindlar organisiert wieder einen Second-Hand-Spielwaren-Basar, nach eigenen Angaben der größte im Umkreis. Am Samstag, 14. November, gibt es von 14 bis 16 Uhr, in der Scheelbachhalle am Sportplatz viel zu entdecken. Wer selbst Spielwaren zum Verkauf in Kommission geben möchte, meldet sich bei Sieglinde Feykens, (0 22 66) 2877, sieglinde-feykens@t-online.de). Der Erlös des Kuchenverkaufs fließt an soziale Einrichtungen.

Herbstfest mit Sauerkraut in Eckenhagen

Kappesfest in Eckenhagen: Es ist Herbstzeit, und damit steigt in Reichshof-Eckenhagen wieder das Kappesfest des Heimatvereins am Bauernhofmuseum. Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. November, 11 Uhr, gibt es deftiges Sauerkraut, für das auf traditionelle Weise frischer Weißkohl gehobelt und gesalzen in Steingutfässern aufgeschichtet wurde. Zudem gibt es Herzhaftes aus der Museumsküche und frisches Brot aus dem Backes. Die Anlage des Bauernhofmuseums kann besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Sportfest und Basar am 21. November

„Sportfest für alle“ in Wiehl: Die Initiative „Wiehl enthindert“ veranstaltet Samstag, 21. November, 11 bis 15 Uhr, in der Sporthalle am Wiehler Gymnasium, Hauptstraße, ein „Sportfest für alle“. Menschen mit oder ohne Beeinträchtigung erleben dort verschiedene Sportarten zum Angucken, Mitmachen und Ausprobieren: Fußball (auch im Elektro-Rollstuhl), Tischtennis, Rollstuhl-Basketball, Rollstuhl-Tennis, Gymnastik und Bewegung, Bogenschießen und noch mehr.

Creativ-Basar in Drabenderhöhe: Das Creativ-Team der evangelischen Kirchengemeinde veranstaltet im Gemeindehaus Drabenderhöhe einen Basar. Am Samstag, 21. November, 14 bis 16 Uhr, kann man erwerben, was Ehrenamtler das ganze Jahr hindurch gewerkelt, gebastelt, genäht und gestrickt haben. In der Cafeteria gibt es Kaffee und Kuchen. Der Erlös wird zum Teil der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit zukommen.

Informationen zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Infos zur Vorsorge in Lindlar: Zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung laden der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer, die Spezialisierte ambulante Palliativversorgung und die Senioren- und Pflegeberatung der Gemeinde Lindlar ein. Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 26. November, 17.30 Uhr, im Ratssaal „Altes Wasserwerk“ in Lindlar, Borromäusstraße 1. Der Eintritt ist frei. Um Voranmeldung wird gebeten: Kommunale Senioren- und Pflegeberatung, Laura Philipp, (0 22 66) 4400026, E-Mail: beratung@ams-lindlar.de, Gemeinde Lindlar, FB Soziales, Andrea Beckmann-Hinrichs, (0 22 66) 96-221, E-Mail: andrea.beckmann-hinrichs@lindlar.de.