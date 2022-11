Auf der B256 in Waldbröl ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall.

Waldbröl – Bei einem Verkehrsunfall auf der Siegstraße (Bundesstraße 256) bei Waldbröl, dem sogenannten Schladernring, hat sich am Mittwochnachmittag ein 47-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann um 16.12 Uhr mit seinem Yamaha-Motorrad auf der Bundesstraße unterwegs in Richtung Waldbröl. Ein 63-jähriger Autofahrer aus Windeck-Schladern näherte sich mit seinem Toyota aus der Gegenrichtung und bog an der Einmündung der Schönenbacher Straße nach links ab. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision.

Ermittlungen zum Unfallhergang laufen

Der Motorradfahrer aus Sankt Augustin zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Insassen des Autos blieben unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Sperrung der B256 wurde erst am Abend aufgehoben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Trotz seiner Verletzungen habe der Motorradfahrer ihn noch grob beschimpfen können, berichtete der Autofahrer an der Unfallstelle.

„Als ich begonnen habe, links nach Krahwinkel abzubiegen, war noch kein Gegenverkehr zu sehen“, versicherte der 63-Jährige. Dann sei ihnen plötzlich ein Motorrad „entgegengeflogen“, ergänzte die Beifahrerin. Der Wagen wurde durch die Wucht des Zusammenstoß gedreht. Dabei verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach rechts in die abschüssige Böschung. Die Waldbröler Feuerwehr war mit rund zehn Einsatzkräften vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen.