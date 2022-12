Bröl – Die Feuerwehr hat am späten Montagnachmittag einen Zimmerbrand in einem ehemaligen Gasthof an der Oberbrölstraße in Waldbröl gelöscht. Die Flammen waren in einem Bereich ausgebrochen, in dem derzeit Bauarbeiten stattfinden. Bei Eintreffen der insgesamt 55 Feuerwehrleute befanden sich noch acht Personen im Haus. Alle blieben unverletzt und wurden von den Einsatzkräften ins Freie geführt. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz bekamen das Feuer mit einem Innenangriff zügig unter Kontrolle.

Ursache des Feuers ist noch unklar

Die Löscharbeiten und das anschließende Lüften des Gebäudes dauerten rund eine Stunde. Der Brand um 17.24 Uhr gemeldet worden. Die Einheiten Waldbröl und Thierseifen wurden von der Löschgruppe Winterborn aus dem benachbarten Nümbrecht unterstützt. Ebenfalls vor Ort waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt, ihre Dienste wurden glücklicherweise nicht benötigt. Unklar ist, was genau brannte, und wodurch das Feuer ausgelöst wurde.