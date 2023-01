Per Schnellbus sollen Waldbröl und Hennef miteinander verbunden werden.

Oberberg – Der Schnellbus zwischen Waldbröl im Oberbergischen und Hennef im Rhein-Sieg-Kreis kommt näher. Einstimmig hat der Kreisentwicklungsausschuss dem Kreistag ohne weitere Diskussion dessen Einführung empfohlen. In Zusammenarbeit mit der Ovag soll die adäquate Bedienung in den angrenzenden Ortslagen sichergestellt werden. Für die angestrebten Veränderungen des ÖPNV-Angebotes entstehen ab dem Jahr 2022 jährlich zusätzliche Kosten in Höhe von etwa 85 000 Euro. Die Mittel sind im Kreishaushalt 2021/2022 bereits eingeplant.

Durch die Planungen des Rhein-Sieg-Kreises, die Linie 530 von Hennef (Bahnhof) über Ruppichteroth zum Kreiskrankenhaus nach Waldbröl in einen Schnellbus (SB 53) weiterzuentwickeln, ergeben sich auf dem Gebiet der Stadt Waldbröl und in Teilen auch für die Gemeinde Nümbrecht Veränderungen im ÖPNV-Angebot, wie aus einer Vorlage der Kreisverwaltung hervorgeht. Vorrangig führen die Planungen zu einer Stärkung der ÖPNV-Anbindung entlang der Bundesstraße 478. Dazu zählen laut Verwaltung insbesondere Angebotssteigerungen im Fahrtangebot zu den Tagesrandzeiten und an den Wochenenden. Zudem finden sogenannte nachfragebedingte Verstärkerfahrten zwischen 6 und 8 Uhr statt.

Einige Ortschaften nicht wie gewohnt angefahren

Die Leistungssteigerung auf der Linie 530/SB 53 hat allerdings auch zur Folge, dass einige Ortschaften nicht mehr in gewohnter Form angefahren werden können. Im Oberbergischen davon betroffen ist die Ortschaft Waldbröl-Bladersbach. Derzeit führen werktags fünf Fahrtenpaare sowie drei Fahrtenpaare an Samstagen über diesen Fahrweg abseits der B 478. Mit Einführung des Schnellbusses würden diese entfallen, wie die Verwaltung in ihrer Vorlage erläutert. Daher sei eine alternative Bedienung erforderlich.

Für die Sicherstellung der Anbindung werden Alternativen in Abstimmung mit den Kommunen Nümbrecht und Waldbröl sowie der Ovag geprüft. Laut Verwaltung liegt der Fokus auf einer Taxibuslinie. Diese könnte auch als Zubringer zur Steigerung des Fahrgastpotenzials auf den Schnellbus dienen. (ar)