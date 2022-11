Oberzielenbach – Leichte Verletzungen haben am Donnerstag zwei Personen bei einem Verkehrsunfall erlitten, der sich in Morsbach-Oberzielenbach ereignete. Wie die Polizei berichtet, war eine 20-jährige Waldbrölerin gegen 18.40 Uhr mit ihrem VW Polo in Richtung Morsbach-Hülstert unterwegs, als sie in Höhe der Ortslage Oberzielenbach zunächst in eine Haltebucht für Busse fuhr.

„Bei dem anschließenden Versuch, ihr Fahrzeug zu wenden, stieß sie gegen den Daihatsu eines 47-jährigen Kreuztalers, welcher ebenfalls in Richtung Hülstert fuhr. Durch den Zusammenstoß kippte dessen Auto auf das Dach und blieb auf der Fahrbahn liegen“, schildert die Polizei den Hergang.

Beide Personen zogen sich zum Glück lediglich leichte Verletzungen zu und konnten von der Unfallstelle nach Hause entlassen werden. Die beiden beteiligten Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. (sül)