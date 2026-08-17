Der Waldbröler Naturerlebnispark Panarbora und die Büros der DEVK-Versicherung in Overath und Rösrath feiern am kommenden Samstag, 22. August 2026, ein Fest.

So spendiert die DEVK dem Ausflugsziel an der Nutscheidstraße 1 zwei Hochbeete, die in einer Manufaktur in der Region hergestellt worden sind. Der Aufbau und die Bepflanzung sind für 11 Uhr geplant. Dazu verspricht die Parkleitung ein üppiges Rahmenprogramm.

In der Zeit bis 16 Uhr können in dem Waldbröler Park Kräuterbutter hergestellt und Kräuterquark verfeinert werden, es wackelt eine Hüpfburg und es gibt Waffeln ebenso wie Kinderschminken und Ballonschießen. Zudem finden Vorführungen in Kampfkunst statt. (höh)