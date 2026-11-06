Herztag mit Vorträgen und Beratung

Was passiert, wenn das Herz aus dem Takt gerät? Wie lässt sich Vorhofflimmern erkennen und behandeln? Antworten darauf gibt der Herztag Oberberg 2026 am Samstag, 14. November, von 10 bis 15.30 Uhr im Kreiskrankenhaus Waldbröl. Unter dem Motto „Herz aus dem Takt – Vorhofflimmern erkennen und handeln“ lädt das Herzteam des Klinikum Oberberg zu einem Informationstag mit Expertenvorträgen und Beratungsangeboten ein.

Vorhofflimmern: oft unbemerkt, oft folgenschwer

Im Mittelpunkt steht das Vorhofflimmern, eine der häufigsten Herzrhythmusstörungen, bei der das Herz unregelmäßig und oft zu schnell schlägt. Oft bleibt sie zunächst unbemerkt, kann aber schwerwiegende Folgen haben: Laut Deutscher Herzstiftung gehen 20 bis 30 Prozent der durch Gefäßverschlüsse verursachten Schlaganfälle auf dieses Leiden zurück.

Das Programm: Begrüßung, Vorträge und Patientenfälle

Um 10 Uhr begrüßen Klinikdirektor Prof. Vedat Tiyerili, Geschäftsführer Sascha Klein und Bürgermeisterin Larissa Weber die Gäste. Prof. Tiyerili erläutert Symptome und Diagnose. Fuad Hasan, Sektionsleiter Elektrophysiologie, stellt moderne Behandlungsmöglichkeiten wie die Katheterablation vor. Um 12 Uhr zeigt er anhand realer Patientenfälle im Herzkatheterlabor, wie Vorhofflimmern behandelt wird.

Führungen, Untersuchungen und Messungen

Ab 13 Uhr sind bis 15.30 Uhr Führungen durch das Herzkatheterlabor möglich. Außerdem gibt es Herz- und Halsschlagader-Ultraschall sowie EKG-Analysen im Rettungswagen. Blutdruck- und Blutzuckermessungen gibt es bei der Bären-Apotheke Nümbrecht. Das Parken ist für Gäste kostenfrei. (ar)