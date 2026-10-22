Die Waldbröler Innenstadt soll ein neues Ärztehaus bekommen. Es geht um das „Posthof“-Areal zwischen Kaiserstraße und Vennstraße. Laut einer Pressemitteilung, die die Stadt Waldbröl verbreitet, könnte an diesem zentral gelegenen Standort ein Gesundheitszentrum entstehen, das medizinische Angebote unter einem Dach zusammenführt und die ambulante Versorgung in Waldbröl und der Region langfristig stärkt.

Darum unterstützt die Stadt das Vorhaben der Waldbröler Familie Schenk und ihrer Immobiliengesellschaft WWP als Eigentümerin des Areals.

Partner aus Waldbröl entwickeln das Projekt

Partner bei der Entwicklung des Projekts sind die „Hausarztpraxis am Brölbach" mit Dirk Feuerstein, Nils Achilles und Sandra Findeisen sowie Oliver Dubben für die Bereiche Apotheke und Sanitätshaus. „Damit wird das Projekt von Partnern entwickelt, die selbst in Waldbröl verwurzelt sind und unterschiedliche Perspektiven der ambulanten und wohnortnahen Gesundheitsversorgung einbringen", heißt es in der Pressemitteilung.

Informationstreffen im Posthof am 4. November

Um das Projekt vorzustellen, laden die Investoren am Mittwoch, 4. November, 16 Uhr, zu einem Informationstreffen im Posthof ein. Angesprochen sind Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen sowie Therapeuten und andere Gesundheitspartner, die sich vergrößern oder räumlich verändern möchten und Interesse an einem gemeinsamen Gesundheitsstandort haben.

„Das Treffen", kündigt die Einladung an, „bietet die Gelegenheit, den Standort und die bisherigen Überlegungen kennenzulernen, Fragen zu stellen und eigene Vorstellungen frühzeitig in die weitere Planung einzubringen."

Der Posthof liege zentral in der Innenstadt und sei fußläufig vom Busbahnhof und dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar, werben die Initiatoren. Zudem sei ausreichend Parkraum für Patienten und Personal ein Bestandteil der Planung. Das Ärztehaus soll keine Konkurrenz zu bestehenden Angeboten darstellen, sondern die medizinische Infrastruktur sinnvoll ergänzen. Neben mehreren ärztlichen Fachrichtungen sollen auch Therapeuten und andere Gesundheitspartner ins Boot geholt werden.

Nun gehe es darum, das Gebäude an die Anforderungen seiner künftigen Nutzer anzupassen. Größe, Zuschnitt und Ausstattung der Flächen sollen auf die Bedürfnisse abgestimmt werden. (tie)