Mehr als 1,6 Millionen Menschen in Deutschland leben mit Vorhofflimmern. Die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung bleibt oft lange unbemerkt, kann aber schwerwiegende Folgen haben, das berichtet das Klinikum Oberberg. Nach Angaben der Deutschen Herzstiftung gehen 20 bis 30 Prozent der durch Gefäßverschlüsse verursachten Schlaganfälle auf Vorhofflimmern zurück. Das Klinikum Oberberg richtet am Samstag, 14. November 2026, einen Herztag am Kreiskrankenhaus Waldbröl aus.

Die Veranstaltung findet von 10 bis 15.30 Uhr statt und ist Teil der bundesweiten Herzwochen der Deutschen Herzstiftung. Unter dem Motto „Herz aus dem Takt – Vorhofflimmern erkennen und handeln“ informiert die Stiftung vom 1. bis 30. November über Ursachen, Früherkennung und Behandlung.

Neue Sektion für Elektrophysiologie in Waldbröl

Zudem wurde am Kreiskrankenhaus Waldbröl in diesem Jahr eine eigenständige Sektion für Elektrophysiologie eingerichtet. Patientinnen und Patienten können dort erstmals wohnortnah mit modernen Katheterverfahren behandelt werden. Bislang mussten sie dafür beispielsweise nach Köln, Bonn oder Lüdenscheid fahren.

Die Leitung hat Fuad Hasan übernommen. Der Internist und Kardiologe war zuvor Leiter der Elektrophysiologie am Klinikum Lüdenscheid. „Mit der Elektrophysiologie ergänzen wir unsere interventionelle Kardiologie um einen wichtigen Baustein“, sagt Prof. Vedat Tiyerli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Kardiologie und Angiologie. Das Behandlungsspektrum umfasst neben Vorhofflimmern auch plötzlich auftretendes Herzrasen, angeborene Tachykardien und gefährliche Rhythmusstörungen nach einem Herzinfarkt.

Katheterablation und Pulsed Field Ablation

Ein Schwerpunkt ist die Katheterablation. Dabei werden dünne Katheter über Blutgefäße bis zum Herzen geschoben, wo elektrische Störsignale aufgespürt und gezielt behandelt werden. Eines der beiden Herzkatheterlabore wurde dafür technisch erweitert. Neben der bewährten Radiofrequenzablation, bei der Herzmuskelgewebe durch Hitze verödet wird, steht nun auch die Pulsed Field Ablation (PFA) zur Verfügung.

Dieses Verfahren arbeitet mit kurzen, hochenergetischen elektrischen Impulsen, kommt ohne Hitze oder Kälte aus und kann umliegendes Gewebe schonen. Nach Angaben von Hasan ist die PFA etwa 30 Minuten schneller als die klassische Radiofrequenzablation. Unterstützt wird sie durch ein dreidimensionales Mappingsystem, das die elektrischen Vorgänge im Herzen räumlich darstellt.

Überwachung der Arbeit. Copyright: Klinikum Oberberg

Welche Therapie sinnvoll ist, hängt laut Klinikum von der Art der Rhythmusstörung, den Beschwerden und möglichen Begleiterkrankungen ab. Neben der Katheterablation spielen auch Medikamente eine wichtige Rolle.

Das Programm des Herztags

Ab 10 Uhr informieren Kardiologen in Vorträgen über Symptome, Ursachen und Diagnostik des Vorhofflimmerns, über Schlaganfallvorsorge und moderne Therapieverfahren. Gegen 12 Uhr zeigt der „Blick ins Herzkatheterlabor“ anhand von Videoaufnahmen realer Behandlungsfälle, wie Herzrhythmusstörungen behandelt werden.

Ab 13 Uhr sind Führungen durch das Herzkatheterlabor möglich. Außerdem gibt es EKG-Analysen, Herzrhythmusberatung und Blutdruckmessungen. Im Herzcafé stehen Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte für persönliche Gespräche bereit.

Warnzeichen erkennen und abklären lassen

Herzrasen, Herzstolpern, ein unregelmäßiger Puls, Schwindel oder Atemnot können Anzeichen für Vorhofflimmern sein. Viele Betroffene bemerken die Rhythmusstörung jedoch kaum oder gar nicht. Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt, einen unregelmäßigen Puls ärztlich abklären zu lassen.

Ein EKG oder Langzeit-EKG kann zeigen, ob Vorhofflimmern vorliegt. Für einzelne Führungen und Untersuchungen ist eine Anmeldung vor Ort erforderlich.

www.klinikum-oberberg.de