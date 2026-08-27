Wenige Schönheitskorrekturen müssen noch erledigt werden, ein Schild wartet darauf, platziert zu werden: Dann ist der neue Pumptrack fertig, dann sollen sich die ganz Kleinen und die Größeren nicht mehr in die Quere kommen. Die Stadt Waldbröl hat ihren Skate- und Bikepark in der Ortschaft Niederhof um eine 50 Meter lange Hubbel- und Kurvenpiste für Kinder bis acht Jahre erweitert, am Freitag, 28. August 2026, soll dieser Pumptrack eröffnet werden.

Immer wieder, so war zu beobachten, kam es auf dem großen Pumptrack zu gefährlichen Konflikten zwischen den Jüngsten und den Älteren – „vor allem, weil die bestehende Piste ein starkbefahrener Rundkurs ist und man sich oft nur schwer einreihen kann“, erklärt Mario Klein vom städtischen Bauhof.

Dieser hat die neue „Einbahnstraße“ aus Fiberglas mit einer Oberfläche aus Quarzsand jüngst aufgestellt und aufgebaut – aus mehr als 30 einzelnen Elementen. Etwa 35.000 Euro hat sie gekostet. Zu finden ist der Pumptrack, Modell „Allegra“, bereits wenige Meter hinter dem Zugang an der Straße „Niederhof“, er liegt unterhalb des Skate- und Bikeparks.

Hergestellt worden ist die Fertigpiste von Parkitect in Pontresina (Schweiz). Eine Wellenhöhe von nur 38 Zentimetern soll auf dieser Anlage das Verletzungsrisiko senken, jegliche Kanten sind abgerundet. Wer dort Spaß haben möchte, muss allerdings Mama oder Papa dabeihaben. Der Kinder-Pumptrack kann mit Scootern, Fahrrädern, Skateboards und Rollschuhen befahren werden.

Eröffnet worden ist das insgesamt fast 5000 Quadratmeter große Gelände an der alten Klus Anfang Juli im vergangenen Jahr, seither erfreut sich der beleuchtete Rollsportpark riesiger Beliebtheit. In den Sommermonaten ist die Anlage täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet.